ФАО повышает готовность КР для борьбы с опасной болезнью домашнего скота

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) провела имитационные учения по ликвидации вспышки нодулярного дерматита крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, их цель – повысить компетенции ветеринарных служб Кыргызстана по вопросам эпидемиологии, оценки рисков и готовности действовать в чрезвычайных ситуациях.

Учения проходили c 5 по 8 июня в селе Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области. В них приняли участие более 80 частных ветеринаров со всех областей Кыргызстана. Под руководством Марка Ховари и Надав Галона, экспертов ФАО по охране здоровья животных, они моделировали ответные меры на возможную вспышку нодулярного дерматита в Кыргызстане. Отметим, что ранее в ноябре 2022 года такие же учения прошли для сотрудников государственной ветеринарной службы.

Обучение ветеринаров были организованы в рамках проекта "Укрепление региональной готовности к нодулярному дерматиту крупного рогатого скота в Центральной Азии", который реализуется субрегиональным офисом ФАО по Центральной Азии.

Нодулярный дерматит КРС еще иначе называют кожной бугорчаткой, потому что у животных образуются кожные узлы – бугорки. Вирус переносят кровососущие насекомые. У крупного рогатого скота он вызывает продолжительную лихорадку, поражение лимфатической системы, глаз и слизистых оболочек, отеки внутренних органов и может оказаться смертельным для животных. Вот почему нодулярный дерматит включен в перечень заразных (в том числе особо опасных) болезней животных, при возникновении которых устанавливается карантин.

Для здоровья людей это заболевание опасности не представляет. Однако наносит значительный экономический урон животноводству из-за снижения удоев молока и массы тела животных.

Впервые болезнь была зафиксирована в Африке. В 2013 году она появилась в Турции, а затем быстро распространилась в странах Восточной Европы и на Балканах, затронув Кавказ, Российскую Федерацию и Казахстан. Все это значительно повысило риск возникновения заболевания в соседних странах, в том числе в регионе Центральной Азии. В Кыргызстане случаев НД зарегистрировано не было, несмотря на это, сегодня в стране принимаются меры профилактики.

ФАО призывает правительства в регионах, подверженных риску заболевания, проводить кампании по вакцинации, особенно в преддверии сезонного появления насекомых, чтобы предотвратить, контролировать и ликвидировать заболевание.

"Противодействие трансграничным болезням животных (ТБЖ), к которым относится и нодулярный дерматит крупного рогатого скота имеет огромное значение на национальном и международном уровне, поскольку это заболевание оказывает пагубное воздействие на здоровье животных, что в свою очередь негативно сказывается на торговле и производстве", – отметил Марк Ховари, эксперт ФАО по обеспечению готовности в области охраны здоровья животных. "Тренинги, подобные этому, призваны собрать вместе региональных экспертов и аккумулировать накопленный ими опыт по эффективной борьбе с болезнями животных, также они служат важнейшим инструментом по контролю за распространением ТБЖ".

Чтобы сделать процесс обучения более эффективным всех участников тренинга разбили на три группы. По очереди они прошли курс, состоящий из двух частей. Утро начиналось с теоретических занятий, на которых ветеринары знакомились с самой важной информацией о влиянии нодулярного дерматита на животных, методах его диагностики, а также способах недопущения распространения заболевания с учетом передовой практики обеспечения биобезопасности. Во второй половине дня был организован выезд на место возможного "заражения": посещение фермы. Где ветеринары отрабатывали процедуры в случае подозрения на появление болезни, в том числе биозащиты входов и выходов, клинических и патологических исследований, а также отбора проб и проведения эпидемиологических расследований – всего того, что происходит в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Задача тренингов состояла в том, чтобы выработать у ветеринарных работников умение правильно реагировать на возможную вспышку заболевания.

"На данный момент в Кыргызстане не зарегистрированы вспышки заражения, но существует потенциальный риск. В связи с этим, необходимо изучать международный опыт по борьбе с данным заболеванием, усиливать готовность ветеринарных специалистов", – отметил

Зарылбек Усукеев, старший инспектор Управления противоэпизоотического надзора Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. "Важно отметить, что все участники тренинга – это специалисты, которые работают непосредственно на местах и теоретически могут столкнуться с данным заболеванием".