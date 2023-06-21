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В Казахстане экс-министра культуры приговорили к 8 годам лишения свободы

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В Казахстане 20 июня приговором суда бывший министр культуры, руководитель Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы осужден на 8 лет лишения свободы, передает СМИ.

По версии гособвинения, экс-глава министерства совершил умышленные уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 28, часть 3, 189, часть 4, пункт 2 Уголовного кодекса, то есть организация преступления, совершение хищения чужого имущества путем растраты, совершенное лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, сопряженное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Напомним, что несколько дней назад в астанинском суде № 2 района Байконыр заслушали последнее слово обвиняемого.

Я не нарушал законы страны, я не признаю вину полностью. Ваша честь, ровно два месяца назад начавшийся судебный процесс убедил не только меня, но и весь наш народ в искренности моих слов, доказательством моей правдивости является новая формулировка обвинительного акта, где прокурором не приведено ни одного факта хищения, сговора и нарушения законов страны. Все приглашенные свидетели убедительно повторяли, что не было фактов хищения и даже не было противоправных действий со стороны обвиняемых, - говорил экс-министр.


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URL: https://www.vb.kg/430561
Теги:
Казахстан, суд, Министерство культуры и туризма
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