Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение в сфере обмена персональных данных

Президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанного 18 декабря 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2023 года.
Целью данного закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанного 18 декабря 2020 года.
В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными, в частности, о:
– наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения;
– наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях сторон;
– постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан Сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства;
– выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;
– недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях Сторон;
– обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях Сторон;
– привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях Сторон;
– документах, удостоверяющих личность.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
Соглашение было подписано Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
Согласно информации Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, на сегодняшний день уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения, поступили от Республики Казахстан и Российской Федерации.
Таким образом, соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной упомянутых процедур.