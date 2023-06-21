Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение в сфере обмена персональных данных

Президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанного 18 декабря 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2023 года.

Целью данного закона является выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, подписанного 18 декабря 2020 года.

В рамках соглашения будет осуществляться обмен данными, в частности, о:

– наличии (отсутствии) гражданства сторон соглашения;

– наличии документов, дающих право на постоянное пребывание (проживание) на территориях сторон;

– постановке на миграционный учет или регистрации по месту жительства (месту пребывания) граждан Сторон, граждан третьих стран и лиц без гражданства;

– выдаче виз, дающих право на въезд на территорию сторон соглашения;

– недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя субъекта персональных данных на территориях Сторон;

– обязательствах имущественного характера, имеющихся у субъекта персональных данных на территориях Сторон;

– привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности на территориях Сторон;

– документах, удостоверяющих личность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.

Соглашение было подписано Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

Согласно информации Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, на сегодняшний день уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения, поступили от Республики Казахстан и Российской Федерации.

Таким образом, соглашение вступит в силу только после завершения кыргызской стороной упомянутых процедур.