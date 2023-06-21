Бишкекчанка извинилась за надпись на стене амфитеатра. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в СМИ и социальных сетях появилось видео, как девушка с ником: nurbekova___s совершила акт вандализма в парке "Ынтымак", оставив надпись в амфитеатре.

Позже девушка попросила прощения у городских служб, которые ежедневно благоустраивают нашу столицу и удалила надпись.

Мэрия убедительно просит не портить муниципальное имущество и уважать труд сотрудников городских служб. Также напоминает, что за вандализм предусмотрено наказание по статье 281 уголовного кодекса КР, которая гласит:

"Осквернение охраняемых государством памятника истории, культуры либо природного объекта надписями, рисунками или иным способом, а равно порча имущества на транспорте или в иных общественных местах - наказываются штрафом от 200 до 500 расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от шести месяцев до одного года, либо привлечением к общественным работам от сорока до ста часов".