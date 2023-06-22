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В Кыргызстане и впрямь запахло переворотом

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- Канат Кожоев
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- У 200 человек отняли будущее! – возмущается в беседе с журналистами заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов. – А они могли стать компьютерщиками, могли стать учеными! А их обрекли на то, что они будут чистить туалеты в какой-то стране. Мы сейчас самая отсталая страна от Тихого океана до Атлантики!

Речь – о необходимости, по мнению Байсалова, перехода на 12-летнее школьное образование. "По всему миру перешли – и мы должны перейти".

Это его пламенное выступление вызвало шквал критики. Качество образования, дескать, надо улучшать, а не увеличивать количество лет. При отсутствии соответствующей базы и квалифицированных педагогов хоть пятнадцать лет учись, а все равно из школы выйдешь неучем. В школах нет мест, дети сидят по трое-четверо за партой… Нет учебников, не говоря уже о компьютерных кабинетах… В общем, народ обвинил Эдиля Байсалова в популизме и продвигании идей Запада.

Высказался Байсалов и относительно СМИ. Высказался очень туманно, витиевато, так что не сразу понятна его запутанная мысль. Вроде бы говорил о том, что в нынешних средствах массовой информации отсутствует анализ ситуации. "Национальной прессы как таковой у нас, к сожалению, сейчас нет". Высказался – и опять нарвался на негативные комментарии. Люди обвинили его в косноязычии, в том, что сам не до конца понимает ситуацию в стране…

А в Жогорку Кенеше тем временем над Эдилем Байсаловым сгущаются тучи. Депутаты очень недовольны поведением замглавы кабмина и требуют его отставки.

- Заместитель председателя кабинета министров вносит разлад между законодательной и исполнительной ветвями власти, - отметил на днях спикер ЖК Нурланбек Шакиев. – Я и с президентом буду разговаривать. Ни у руководства кабмина, ни у его членов нет никакого права говорить слова, которые задевают репутацию и достоинство парламента. Мы будем рассматривать вопрос в отношении Байсалова".

Что случилось? Эдиль Байсалов решил, что имеет право указывать парламентариям, кому какие вопросы они могут задавать – и в каком виде: в устном или письменном. И полностью уверовал в собственную непогрешимость.

Скандал разгорелся, по сути, на пустом месте, когда сотрудники Министерства здравоохранения по-разному отвечали на один вопрос, депутаты предположили раскол в министерстве и обратились за разъяснениями к Байсалову, курирующему социальный сектор. В ответ получили такую отповедь, что сразу у всех парламентариев возникло непреодолимое желание отправить заместителя председателя кабмина в отставку.

Вторую попытку заткнуть депутатов Эдиль Байсалов предпринял, когда обсуждался вопрос ботанического сада. Ботанический сад имени Гареева находится в плачевном состоянии. Мало того что он просто-напросто засыхает, так еще и превратился в криминальный район, где постоянно происходят драки, изнасилования или убийства. "Президент взял вопрос под свой контроль, - напомнил Байсалову депутат Жамгырчиев. - Эдиль Жолдубаевич, посмотрите, это курируемый вами блок!"

Байсалов ответил так, что все снова в недоумении развели руками: слов много, но ничего не понятно: "Даже в парке нельзя посадить деревья там, где хочешь. В ботаническом саду посадить, потом еще говорить, что там высохло… Про это проводится расследование на уровне президента Академии наук. Мы в этом разбирались, просто решили не скандалить про это".

И окончательно навел тень на плетень, прикрывшись президентом и заявив, что оценку ему от имени народа может дать только президент. Намекнув, что депутаты Жогорку Кенеша – никто и звать их никак, и никто их них не может ему указывать, что и как делать.

В довершение ко всему Эдиль Байсалов назвал Жогорку Кенеш цирком и совсем всех запутал, заявив, что долгое время Кыргызстан не развивался, потому что "мы не так сели". А закончил словами прямо-таки пациента с манией величия: "Только я могу себе позволить иметь собственное мнение и говорить в лицо, что и как должно быть".

В общем, звездная болезнь не щадит никого, особенно высокопоставленных чиновников. Лекарство от этой болезни одно – отставка. Другого пока не придумали.


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URL: https://www.vb.kg/430580
Теги:
Эдиль Байсалов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Кабинет министров
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