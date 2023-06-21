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В КР состоится гонка MadWay Rally на машинах в стиле фильма "Безумный Макс"

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Кыргызстан станет местом, где пройдет следующая гонка международного проекта MadWay Rally. C 24 июня по 1 июля 2023 года более 20 автомобилей, мотоциклов и багги проедут маршрут протяженностью свыше 2500 километров в горах Тянь-Шань. Все транспортные средства, которые будут участвовать в ралли, созданы в стиле постапокалиптического боевика "Mad Max: Fury Road" ("Безумный Макс: Дорога Ярости").

Ралли завершится в городе Чолпон-Ата, где 1 июля на конно-спортивном ипподроме состоится музыкальный фестиваль MadWay Fest. Хэдлайнерами мероприятия станут Диана Арбенина ("Ночные Снайперы") и группа Uma2rman. В этот день на сцене выступят отечественные исполнители JAX 02.14 и DJ KISS, а также белорусский кавер-бэнд "Минское Море". Все сборы от музыкального концерта будут переданы на благотворительность.

MadWay Rally – это проект, инициированный кипрским предпринимателем Алексеем Губаревым и его супругой Анной Губаревой. Он был запущен в 2018 году. Среди участников гонки - преимущественно бизнесмены из IT индустрии. Ранее автопробеги MadWay Rally проходили в Монголии, на Байкале и Алтае, где путешественники должны были испытывать себя и свои машины на прочность в диких условиях. Новый маршрут в Кыргызстане будет самым сложным из четырех: участников ждут горные перевалы высотой до 4000 метров, сложнейшие серпантины, ночевки в палатках и перепады температуры от -10 до +40 градусов по Цельсию.

Команда проекта MadWay Rally с конца 2022 года базировалась в Бишкеке, а подготовку локаций, экипировки, декораций и ремонт техники осуществляли местные подрядчики. Следить за всеми событиями MadWay Rally можно в Instagram (@madwayrally) и на сайте проекта (madwayrally.com).


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URL: https://www.vb.kg/430584
Теги:
гонки, Кыргызстан
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