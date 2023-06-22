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Аскар Акаев - будущий ректор КРСУ?

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- Канат Кожоев
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Последнее время СМИ тиражируют информацию – насколько интересную, настолько и шокирующую. Причем чем дальше – тем интереснее и тем непонятнее, что же дальше будет с вузом, когда-то считавшимся флагманом отечественного высшего образования.

Начало лета ознаменовалось торжественным снятием с должности бессменного ректора Кыргызско-Российского Славянского университета Владимира Ивановича Нифадьева. Для многих (в том числе и для него самого) это решение Москвы стало полной неожиданностью. Тридцать лет, дескать, не было ни к университету, ни к его руководству никаких нареканий – и вдруг…

А между тем не вдруг. И нарекания были, и кресло под Нифадьевым неоднократно качалось (временами – с довольно значительной амплитудой). Но каждый раз ему каким-то чудесным образом удавалось проскочить.

На сей раз не проскочил.

Официальная версия увольнения – и Нифадьева, и двух его проректоров (Анэса Зарифьяна и Валерия Лелевкина), а также заведующего кафедрой международной журналистики Александра Кацева – достижение ими пенсионного возраста. На самом деле причина – далеко не в возрасте. Вернее, не только в возрасте. И даже не в национальности (не сумевший уйти достойно профессор Кацев пытался было подвести под свое увольнение некую националистическую подоплеку). Главные причины "зачистки" - многочисленные нарушения (в том числе и финансовые) и нескрываемые антироссийские настроения некоторых сотрудников КРСУ. Вуза, одним из учредителей которого является Россия.

Временно исполняющим обязанности ректора назначен бывший декан естественно-технического факультета Герман Лоцев. Осенью пройдут выборы, и место Нифадьева – теперь уже на постоянной основе – займет кто-то… Кто именно?

Этот вопрос волнует очень многих кыргызстанцев. Даже тех, кто не имеет никакого отношения к КРСУ. Называются несколько возможных кандидатов.

Итак, вариант первый. Ректором останется Герман Лоцев. Хороший ученый, говорят – неплохой руководитель, однако имеет степень кандидата наук – для ректорства этого маловато. К тому же Лоцева не очень хорошо знают в соответствующих московских кругах.

Вариант второй. Нынешний министр образования и науки Каныбек Иманалиев. Он относительно молод (министру 54 года), бывший политический деятель, депутат четырех созывов ЖК, а в 2021 году даже баллотировался на пост главы государства. Бывший журналист и писатель, знаток истории, этнографии и культуры кыргызского народа. К тому же когда-то работал в КРСУ проректором по международным связям. Устроит ли его кандидатура Россию, с которой согласовываться придется в любом случае?

Вариант третий. Советник Посольства Российской Федерации в Кыргызстане, доктор политических наук Виктор Харченко. В КРСУ не работавший, но как будто работал: был замечен на всех более-менее значимых мероприятиях и конференциях, проводимых в стенах университета, и вообще примелькался там настолько, что давно считается своим.

Вариант четвертый. Ректор Дипломатической академии Чинара Адамкулова. Кавалер ордена Академической пальмовой ветви Французской Республики. Такую награду вручают за особые заслуги в распространении французской культуры в других странах. Как это поможет кыргызско-российскому вузу – не очень понятно, но звучит красиво. А в ректорском деле она, надо полагать, - ас. Возглавляла и КНУ, и сейчас вот Дипакадемию. Может, справится и со Славянским.

Вариант пятый. Нынешний проректор по учебной работе КРСУ Салават Усманов. Доктор технических наук, профессор. 61 год. В КРСУ человек не новый.

Вариант шестой. Тоже проректор, но по информации и связям с общественностью – Леонид Сумароков. Кандидат исторических наук, лауреат журналистской премии "Золотое перо" и вообще, говорят, хороший специалист и товарищ. Однако через три года ему исполнится семьдесят. Да и сам он к ректорским высотам вроде бы не очень стремится.

Вариант седьмой. Аскар Акаев… А почему нет? Как президент он, прямо скажем, не состоялся, зато вполне состоялся как ученый. Преподаватель МГУ имени Ломоносова, действительный член Нью-Йоркской академии наук, член Исламской академии наук, почетный член Российской академии наук, удостоен премии Международного фонда единства, профессор… Перечисление всех его регалий и наград заняло бы полную газетную страницу.

От уголовного преследования в Кыргызстане освобожден, в связях, порочащих Россию, не замечен. Хорошо известен и у нас, и у них (в смысле в Москве). Возраст, правда, немного подкачал… Но, судя по всему, профессор Акаев бодр, полон сил и совсем недавно рвался читать лекции кыргызским студентам.

Чем не кандидатура на пост ректора КРСУ?

Особенно если учесть, что Кыргызстан – страна особенная. Здесь иногда случается даже то, чего вообще не может быть.


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URL: https://www.vb.kg/430588
Теги:
Аскар Акаев, Каныбек Иманалиев, Владимир Нифадьев, КРСУ
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