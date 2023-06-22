За 5 месяцев от напитков поступило 275 млн сомов акцизного налога

За 5 месяцев 2023 года Государственная налоговая служба собрала 275,6 млн сомов акцизного налога на безалкогольные напитки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в целом с начала введения акцизного налога на данную продукцию в бюджет поступило 445,9 млн сомов.

Напомним, что с 1 июля 2022 года производство и импорт на территорию Кыргызской Республики безалкогольных напитков (вода, содержащая сахар или его заменитель или вкусо-ароматические вещества), отнесенные к товарной позиции ТН ВЭД 2202, облагаются акцизным налогом.

С 1 января 2024 года данная продукция подлежит обязательной маркировке маркой акцизного сбора, также ставка акцизного налога повысится на 1 сом за 1 литр.