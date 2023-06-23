МИД: Граждан Кыргызстана нет среди пострадавших при взрыве в Париже

По предварительной информации посольства Кыргызской Республики во Французской Республике в настоящее время граждан Кыргызской Республики среди пострадавших и погибших не имеется. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Справка: По меньшей мере, 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось о 16 раненых. Префект города подтвердил, что взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак.

Согласно министру, четверо пострадавших в тяжелом состоянии. По его мнению, не исключено, что ночью под завалами будут обнаружены тела.