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МИД: Граждан Кыргызстана нет среди пострадавших при взрыве в Париже

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- Назгуль Абдыразакова
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По предварительной информации посольства Кыргызской Республики во Французской Республике в настоящее время граждан Кыргызской Республики среди пострадавших и погибших не имеется. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный вопрос находится на контроле Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

Справка: По меньшей мере, 37 человек пострадали в результате взрыва в пятом округе Парижа, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Ранее сообщалось о 16 раненых. Префект города подтвердил, что взрыв произошел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак.

Согласно министру, четверо пострадавших в тяжелом состоянии. По его мнению, не исключено, что ночью под завалами будут обнаружены тела.


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URL: https://www.vb.kg/430602
Теги:
взрыв, Франция, пострадавшие, МИД
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