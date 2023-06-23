Фабрика троллей - элита современной журналистики

Журналисты платформы "Чекит медиа", объединяющей редакции семи кыргызстанских СМИ, обнародовали некое расследование под провокационным названием "Президент нуждается в поддержке фейков?"

Какие конкретно претензии у "Чекита" к президенту? А такие, что, по наблюдениям журналистов, недавно созданный в НТРК отдел "СММ и новые медиа" контактирует с соцсетями, распространяя там публикации, восхваляющие власть. Причем многие публикации исходят от явно фейковых профилей.

Особо не понравились "Чекиту" публикации, связанные с Кемпир-Абадом, судебными процессами по "Азаттыку" и подобные, затрагивающие наиболее острые социальные темы.

Многие информационные агентства (в особенности те, что считают себя оппозиционными и "независимыми") тут же взорвались воплями о фабрике троллей и заклеймили позором и президента, и его администрацию, и конкретно Дайыра Орунбекова, который, по мнению "независимых", курирует всю эту тролль-братию.

Давайте определимся с понятиями. Кто такой интернет-тролль? Это некто, кто намеренно провоцирует в интернете на эмоции другого человека или целую группу людей. Зачем он это делает? Кто-то – для личного удовольствия. Самоутверждается он так. Эта разновидность троллей нас не интересует. Но есть и другая разновидность – тролли-профессионалы. Которые в своих постах затрагивают животрепещущие темы и заставляют читателей спорить, даже ругаться – пока они, читатели и зрители, в конце концов не придут к общему мнению.

В споре, как известно, рождается истина. Иногда, чтобы ее "родить", нужно организовать обмен полярно противоположными мнениями. Иногда – жесткий обмен. В таком споре выигрывают обе стороны – и та, что права, и та, что не права. Правая делится своей правотой, а неправая узнает для себя что-то новое, зачастую избавляясь от ложной истины, меняя ее на подлинную.

Такие тролли, умеющие грамотно организовать "заварушку" в интернете, нынче ценятся на вес золота. К ним можно по-разному относиться, но факт остается фактом: на грамотном, профессиональном троллинге строится вся современная журналистика. И ничего плохого нет в том, что для донесения до общества целей и задач каких-то действий, для объяснения происходящих в стране и мире процессов власти прибегают к помощи так называемой фабрики троллей.

Особое искусство – умение создать эту фабрику, организовать ее работу и направить ее в нужное русло, заставить защищать государственные интересы. В этом, если верить возмущенным журналистам "Чекита", преуспел руководитель службы информационной политики администрации президента Дайыр Орунбеков. Он – молодец.

А оппозиционные информационные агентства, кстати, - разве не фабрики троллей? А многочисленные финансируемые из-за рубежа НПО? Разве они не плодят в большом количестве фейки, представляя интересы своих кураторов?

Вот то-то и оно. Фабрики троллей – вполне объективное явление сегодняшнего дня. Это современные методы идеологической работы, оружие современных информационных войн, неотъемлемая часть современной журналистики. И государство имеет полное право ими пользоваться, как и любая негосударственная структура. Только государственные "тролли", в отличие от негосударственных, не запускают в эфир заведомо лживую и вредоносную информацию.