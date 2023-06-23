Погода
$ 87.17 - 87.77
€ 95.52 - 96.52

Интерполом задержаны кыргызстанцы, скрывавшихся в зарубежных странах

126  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики проведены задержания лиц, скрывавшихся в зарубежных странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Находящиеся в международном розыске лица задержаны в Испании и России по запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики.

Интерполом Испании на основании запроса в аэропорту Мадрида задержан гражданин И.А. 1988 года рождения, находившийся в международном розыске.

Он разыскивался Управлением внутренних дел Свердловского района г. Бишкек с 2022 года за совершение мошенничества в особо крупном размере (140 000 долларов США).

Указанный гражданин вошел в доверие и завладел крупной суммой денежных средств у предпринимателей, обещая привести товары для дальнейшей реализации за рубежом, после чего скрылся. По имеющимся данным он пребывал на территории Турции и в дальнейшем намеревался скрыться в странах, с которыми нет соглашения об экстрадиции. С этой целью

разыскиваемый гражданин пытался перебраться на североамериканский континент. Им был забронирован авиабилет по направлению Турция - международный аэропорт Мексики "Бенито Хуарес", а в последующем планировал скрыться в США. Его задержали при пересадке в аэропорту Мадрида.

Также, в результате мероприятий, проведенных совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД России, в аэропорту города Новосибирск задержан гражданин А.А. 1988 года рождения, объявленный в международный розыск. Указанный гражданин, будучи работником одного из банков столицы, завладел крупной суммой денежных средств (900 000 сом) у клиента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время компетентными органами Кыргызской Республики прорабатывается вопрос экстрадиции задержанных лиц".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430611
Теги:
Интерпол, МВД, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  