Интерполом задержаны кыргызстанцы, скрывавшихся в зарубежных странах

По запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики проведены задержания лиц, скрывавшихся в зарубежных странах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Находящиеся в международном розыске лица задержаны в Испании и России по запросу Интерпола МВД Кыргызской Республики.

Интерполом Испании на основании запроса в аэропорту Мадрида задержан гражданин И.А. 1988 года рождения, находившийся в международном розыске.

Он разыскивался Управлением внутренних дел Свердловского района г. Бишкек с 2022 года за совершение мошенничества в особо крупном размере (140 000 долларов США).

Указанный гражданин вошел в доверие и завладел крупной суммой денежных средств у предпринимателей, обещая привести товары для дальнейшей реализации за рубежом, после чего скрылся. По имеющимся данным он пребывал на территории Турции и в дальнейшем намеревался скрыться в странах, с которыми нет соглашения об экстрадиции. С этой целью

разыскиваемый гражданин пытался перебраться на североамериканский континент. Им был забронирован авиабилет по направлению Турция - международный аэропорт Мексики "Бенито Хуарес", а в последующем планировал скрыться в США. Его задержали при пересадке в аэропорту Мадрида.

Также, в результате мероприятий, проведенных совместно с Национальным центральным бюро Интерпола МВД России, в аэропорту города Новосибирск задержан гражданин А.А. 1988 года рождения, объявленный в международный розыск. Указанный гражданин, будучи работником одного из банков столицы, завладел крупной суммой денежных средств (900 000 сом) у клиента, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время компетентными органами Кыргызской Республики прорабатывается вопрос экстрадиции задержанных лиц".