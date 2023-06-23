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Президент поздравил чиновников с профессиональным праздником

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 23 июня, поздравил работников государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Нелегкий труд государственных и муниципальных служащих играет важную роль в устойчивом развитии государства и повышении уровня жизни наших граждан.

Благодаря вашей неустанной работе осуществляются важные экономические и социальные преобразования, направленные на создание комфортных условий проживания для жителей нашей республики.

Сегодня вопрос привлечения на службу профессиональных кадров находится в центре внимания руководства страны. Для обеспечения прозрачности проводимой кадровой политики, повышения уровня доверия населения к органам государственной власти, а также профессионализма привлекаемых на государственную и муниципальную службу кадров, назначение на вакантные должности осуществляется строго из соответствующих кадровых резервов.

В этом году в целях создания эффективного профессионального кадрового аппарата, нацеленного на добросовестное служение обществу и выполнение задач, поставленных перед государством, утверждена Государственная стратегия развития и формирования кадров в Кыргызской Республике на 2023–2025 годы.

Реализация данной Государственной стратегии позволит нам сформировать эффективно функционирующую систему государственной гражданской и муниципальной службы, создать необходимые правовые, организационные и социальные инструменты для ее постоянного развития и совершенствования, а также сохранить имеющийся кадровый потенциал и привлечь на государственную и муниципальную службу компетентных и способных нести ответственность за принимаемые решения и результаты работы специалистов.

Для того, чтобы соответствовать запросам общества, всем нам необходимо постоянно совершенствовать свою работу, активно использовать современные цифровые технологии и методы управления для системного повышения качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, помимо профессионализма и компетентности, обладать высокими нравственными и духовными качествами.

Уважаемые государственные и муниципальные служащие!

Уверен, что совместными усилиями мы сможем построить развитое и процветающее государство, укрепить доверие граждан к институтам государственной власти и местного самоуправления.

Еще раз с праздником вас! Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в вашей профессиональной деятельности!"


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URL: https://www.vb.kg/430615
Теги:
Садыр Жапаров
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