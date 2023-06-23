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В Бишкеке активно продолжается демонтаж по проспекту Манаса

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- Назгуль Абдыразакова
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Управлением по контролю за землепользованием проведен демонтаж по входным группам по проспекту Манаса, в целях улучшения эстетического облика в столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте работают сотрудники Управления совместно с сотрудниками Ленинского акимиата и работниками муниципального предприятия "Тазалык".

На сегодняшний день проводится демонтаж по адресу проспект Манаса 40. Демонтировано три входных группы и навесы, общей площадью 20 квадратных метров.

Мэрия просит предпринимателей привести в соответствие свои объекты, согласно схеме размещения информационных конструкций на фасадах МП "Бишкекглавархитектура".


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URL: https://www.vb.kg/430624
Теги:
благоустройство, Бишкек, демонтаж
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