В Бишкеке активно продолжается демонтаж по проспекту Манаса

Управлением по контролю за землепользованием проведен демонтаж по входным группам по проспекту Манаса, в целях улучшения эстетического облика в столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на месте работают сотрудники Управления совместно с сотрудниками Ленинского акимиата и работниками муниципального предприятия "Тазалык".

На сегодняшний день проводится демонтаж по адресу проспект Манаса 40. Демонтировано три входных группы и навесы, общей площадью 20 квадратных метров.

Мэрия просит предпринимателей привести в соответствие свои объекты, согласно схеме размещения информационных конструкций на фасадах МП "Бишкекглавархитектура".