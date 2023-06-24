"Ядерная атака со стороны РФ вызовет "массированный ответ со стороны НАТО"

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, согласно которой применение ядерного оружия против Украины будет расценено атакой на НАТО и вызовет массированный ответ, передает СМИ.

Применение ядерного оружия на территории Украины со стороны России или Беларуси приведет к прямому столкновению со странами НАТО. Это станет реальным, если резолюция сенатора-республиканца Линдси Грэм будет принята всеми сенаторами.

Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключатся в том, что если Россия или Беларусь взорвут ядерное устройство на территории Украины … то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО, - сказал Линдси Грэм.

Сенатор уточнила, что ядерная атака со стороны России вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО".

Отмечается, что в случае принятия резолюции Белый дом не обязан ее исполнять. Документ носит рекомендательный характер.