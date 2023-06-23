Суд отпустил Атая Бейшенбек уулу и Риту Карасартову под домашний арест

Первомайский районный суд Бишкека сегодня, 23 июня 2023 года, изменил меру пресечения активистам Атаю Бейшенбек уулу и Рите Карасартовой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 23 июня 2023 года ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых К.Р.Р. и Б. уулу А. изменена на домашний арест на срок судебного разбирательства, то есть до 15 августа 2023 года включительно".

Ранее Атай Бейшенбек уулу, Рита Карасартовой и другие активисты находились под стражей в СИЗО-1. В прошлом году все они были задержаны по подозрению в организации массовых беспорядков с последующим захватом власти.