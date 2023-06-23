Релоканты РФ в КР: со своим уставом в чужой монастырь

После начала СВО на Украине, в Кыргызстан и другие страны ЦА начали стекаться толпы релокантов, бежавших от призывной компании. В гостях многие из них показали себя не лучшим образом. Как и год назад, республику периодически сотрясают скандалы, связанные с "бегунками", как здесь называют российских приезжих.

Например, недавно граждане были возмущены тем, что один из таких представителей устроил разборку в одном из бассейнов местного курорта Ысык-Ата. Мужчина отказался надевать плавки и пытался залезть в воду к другим посетителям в "семейниках". Такое поведение местные отдыхающие не оценили и выгнали "туриста" взашей. Перед уходом он и его спутница успели наговорить кыргызстанцам не на одну статью УК КР.

Особенности национальной работы

Это, к сожалению, не единичный случай. А все потому, что большинство релокантов – представители так называемой "либеральной общественности России". В Кыргызстане они сразу попытались сблизиться с местными представителями прозападных НПО. С учетом того, что "бегунки" охотно поливают грязью свою родину, последние с радостью взяли их в оборот, стали возить на акции против России, митинги и антироссийские акции. Основной посыл выступлений таких россиян отвечает всем выверенным методичкам Госдепа: "стыдно быть русским!", "просим прощения за войну", "наша родина – нам не мать!" и т.д.

Вот только бросаясь на либеральную амбразуру, "бегунки" очень удивлялись, когда их же прозападные коллеги оставляли их один на один с местной милицией после хулиганских и противозаконных вылазок. Тому пример, россиянка Юлия Кулешова, ее муж и еще четверо других мужчин-релокантов. В конце февраля этого года их задержали в Дубовом парке Бишкека за антироссийские высказывания и возложения венков "в память о жертвах российской военной агрессии". Интересно, что весь процесс снимался на камеру и затем лег в основу сюжета ныне заблокированного на территории Кыргызстана радио "Азаттык" и его "дочки" - "Настоящего времени". Вот только большая часть разумного населения республики флэшмоб не оценила и потребовала в соцсетях семейству Кулешовых заниматься раскачкой межнационального согласия вне нашей страны.

Квартирный вопрос

В последнее дни задержания "антивоенных" "бегунков" из России в Кыргызстане заметно усилились. Только за пару дней июня в Бишкеке были взяты под стражу активист российского общественного движения "Левый блок" Лев Скорякин и фигурантка дела "Левого сопротивления" Алена Крылова. Все они в итоге были депортированы "силовиками" обратно на родину.

В попытки скрыться от мобилизации многие из релокантов даже идут на преступления. В конце марта этого года милиция задержала гражданина РФ, который пытался за 15 тысяч долларов купить гражданство Кыргызстана. И таких примеров немало.

Приезд "бегунков" негативно сказывается на кыргызстанцах не только в плане социального спокойствия, но и в материальном. После прибытия гостей в республике в несколько раз подскочили цены на аренду жилья. Если раньше за 1-комнатную квартиру в центре столицы просили от 300 долларов, то в последнее время аренда достигает 600-700 долларов США. Понятно, что большинству граждан со средней заработной платой в 30 тыс. сомов съем недвижимости в городе оказался не по карману. Более того, многих местных граждан выселили из квартир в угоду более платежеспособным релокантам. Если раньше такая ситуация в основном наблюдалась в столице, то теперь это общереспубликанская тенденция.

Ну и вишенкой на торте гостеприимства в КР в отношении российских граждан стали их поучение и критика в адрес традиций и жизни кыргызстанцев. Они охотно поливают грязью свой быт в нашей республике и поучают "цивилизованной жизни" население. Понятно, что либеральные выходки "друзей" по Украине не нравятся ни только простому народу, но и их коллегам по любви к Западу. Как итог – недовольство в соцсетях и нападки на внешнеполитический курс государства.

В последнее время поток релокантов немного сократился, но они все же продолжают съезжаться в Кыргызстан. Понятно, что повлиять на этот процесс простые граждане не могут. Но все же напоминают им, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят, и просят соблюдать хотя бы элементарные нормы приличия.