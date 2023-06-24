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Глава ВЧК "Вагнер" Пригожин: Мы блокируем Ростов и идем в Москву (видео)

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин встретился в Ростове-на-Дону с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и замначальника Генштаба Владимиром Алексеевым. Это следует из видео, распространенного утром 24 июня телеграм-каналом "Разгрузка Вагнера", сообщает СМИ.

В разговоре Пригожин заявил, что пока ЧВК Вагнера не "получит" начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, наемники будут "блокировать город Ростов" и "идти в Москву".

Утверждается, что видео снято в штабе Южного военного округа.

Генерал Владимир Алексеев, наряду с генералом Сергеем Суровикиным, в ночь на 24 июня записал видеообращение к бойцам ЧВК Вагнера с просьбой не участвовать в мятеже.


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URL: https://www.vb.kg/430647
Теги:
Россия
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