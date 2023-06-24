Погода
$ 87.10 - 87.73
€ 94.62 - 95.62

Путин отдал приказ об нейтрализации организаторов пригожинского мятежа

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Владимир Путин назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и отдал приказ об их нейтрализации, пообещав, что они понесут "неминуемое наказание". Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к гражданам России и военным, трансляция которого велась в эфире телеканала "Россия 24" на онлайн-платформе "Смотрим", передает СМИ.

"Все, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это", - заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия сегодня ведет "тяжелейшую борьбу за свое будущее". "Против нас направлена вся военная, экономическая, информационная машина Запада", - сказал он, подчеркнув, что это борьба требует "единения всех сил".

Путин заявил, что сделает все для защиты России

"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан, - сказал президент. - То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене".

По его словам, во время спецоперации любая внутренняя смута - это смертельная угроза, и действия по защите страны от такой угрозы "будут жесткие".

Тех, кого пытаются втянуть в мятеж, президент призвал не совершать "роковую и трагическую, неповторимую ошибку" и прекратить участие в преступных действиях.

Путин вспомнил, как в 1917 году во время Первой мировой войны "интриги и склоки" привели к разрушению армии и распаду государства, утрате громадных территорий и гражданской войне. "Русские убивали русских, братья - братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части", - напомнил президент.

В Москве и Подмосковье введен режим контртеррористической операции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в столице. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах города. "Возможно ограничение проведения массовых мероприятий", - подчеркнул градоначальник и попросил москвичей отнестись к этим мерам с пониманием.

Усиливать безопасность в столице начали в ночь на субботу, 24 июня. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры, по тревоге были подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии. Военную технику заметили возле зданий Госдумы и Совфеда, а также у Храма Христа Спасителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил об усилении мер безопасности в регионе из-за проведения антитеррористических мероприятий. Он попросил людей сохранять спокойствие.

В Ростове-на-Дону находятся силы ЧВК "Вагнер" и федеральные войска

Рядом со штабом Южного военного округа (ЮВО) на улицах города выставили посты военных. По данным источников, на прилегающих к штабу улицах находится много машин полиции и людей в форме, а также военная техника. Центральные улицы города патрулируют полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники.

Местные власти отменили все массовые мероприятия. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома.

Ночью начали перекрывать движение по трассе М-4 в Ростовской области. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивали транспорт, автомобилистов направляли обратно в город. Утром губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что движение по М-4 регионе закрыто с 464-го по 777 километр. На въезде в Москву по трассе "Дон" образовалась пробка.

Что произошло ранее

23 июня основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе. По его словам, он пришелся по тыловому лагерю бойцов ЧВК. Этому предшествовала публикация видео из якобы разрушенного лагеря. Пригожин заявил, что в результате атаки "погибло огромное количество бойцов", и пригрозил "разобраться с Минобороны".

В военном ведомстве назвали провокацией заявления бизнесмена. Там подчеркнули, что российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. В специальном выпуске "Первого канала" видео из лагеря ЧВК назвали постановочным.

ФСБ возбудила уголовное дело. Оно расследуется по статье 279 УК России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). "Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении комитета. За всю новейшую историю по этой статье судили только одного человека - офицера Владимира Квачкова, который служил в ГРУ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430648
Теги:
Владимир Путин, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  