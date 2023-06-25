На 80 лейтенантов армии стало больше в Кыргызстане

В Бишкек на площади "Ала-Тоо" состоялся выпуск молодых офицеров Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Совесткого Союза генерал-лейтенанта Калыйнура Усенбекова. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР

"Поздравить молодых офицеров с важным событием в их жизни прибыли государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов, министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадыров, ветераны Вооруженных Сил, а также родные и близкие выпускников.

Стройной линией ротных колон и оркестровым маршем выпускники встретили вынос знамени родного учебного заведения и около 80 выпускников сменили погоны курсантов на блестящие лейтенантские звездочки, получив из рук военного руководства страны дипломы о высшем образовании.

В торжественной обстановке выпускникам высшего военно-учебного заведения были вручены нагрудные знаки и дипломы о высшем образовании, а трое, наиболее отличившихся в учебе курсантов, окончивших институт с красным дипломом, получили их из рук министра обороны Кыргызской Республики.

В своем поздравлении глава оборонного ведомства Б. Бекболотов поздравил молодых лейтенантов с успешным окончанием военно-учебного заведения, подчеркнул важную роль офицерского корпуса в защите суверенитета государства и дал наказ честно и беззаветно служить во благо процветания Кыргызской Республики.

После традиционной церемонии молодые офицеры, сняв фуражки и преклонив колени, простились с Боевым Знаменем Военного института. После этого воинского ритуала и приветствий в свой адрес, новоиспеченные лейтенанты под звуки марша прошли торжественным маршем по площади. Завершилось торжество офицерским вальсом исполенным совместно студентками Кыргызкой медицинской академии".