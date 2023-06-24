Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

Фермеры стали жертвой обмана Минфина КР и отечественного банка? (видео)

10548  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Фермеры Чолпонкул Чынгышев и Амантур Асеков вот уже более 20 лет не могут добиться справедливости. По их словам, они стали жертвой крупной аферы с участием чиновников Минфина Кыргызстана и банка "АКБ Кыргызстан".

Сегодня на пресс-конференции в Бишкеке они обратились к президенту с просьбой защитить их права и вернуть им их имущество, которое обманным путем у них изъяли.

Фермеры в 1996 году взяли кредит в размере 80 тысяч евро на новую мельницу в банке "АКБ Кыргызстан", отдав в залог две квартиры и само крестьянское хозяйство. Но в итоге они остались без квартир и без самой мельницы.

"Министерства финансов Кыргызстана и Германии заключили договор на предоставление кредитов в размере 84 млн евро. Мы в свою очередь взяли кредит в размере 80 тысяч евро на приобретение мельницы, которую нам предоставила немецкая фирма "PAUL BUSSE". По договору мельница была 1996 года выпуска с производительностью 300 кг в час. А по факту, как потом показала экспертиза, мельница была 1956 года выпуска и стоимость ее составляла 2500-3500 евро.

У нас был трехсторонний договор между нашим крестьянским хозяйством "Чынгыш", банком "АКБ Кыргызстан" и немецкой фирмой "PAUL BUSSE". Мы, разумеется, отправили письмо в МИД Германии, что немецкая фирма "PAUL BUSSE" нарушила договор о предоставлении новой мельницы, предоставив нам старую. И что удивительно в МИДе нам ответили, что данная компания в реестре Минюста Германии не значится. "АКБ Кыргызстан" получается взял с нас деньги за старую мельницу по цене новой, которая в разы отличается. При этом мы просили банк предоставить нам информацию о том, куда они направили наши деньги, раз такой фирмы не существует в Германии, но ответа мы так и не получили", - рассказал нашей редакции пострадавший Чолпонкул Чынгышев.

"Если в начале пострадавшим удалось выиграть суд, то потом судебное решение было отменено в пользу банка. Одну квартиру приобрела некая Умарова, она же Шадиева – сестра бывшего члена правительства Аксарбека Шадиева, который находится в бегах. Так вот она якобы купила квартиру через аукцион, но который, как мы выяснили, не проводился. По этому поводу было возбуждено уголовное дело, но которое так и не было завершено. Таким образом пять раз возбуждалось уголовное дело, но результат все тот же. Генеральная прокуратура не выполняет свои функции по надзору", - добавил председатель ОО "Антикоррупционное общественное содействие" Кубанычбек Шаршембаев.

Пострадавшие убеждены, что их дело не двигается по одной простой причине – организаторов этой аферы "крышуют" высокопоставленные чиновники из правительства и прокуратуры. Было возбуждено 5 уголовных дел, но все они так и не были завершены. Последняя для них инстанция – это президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, к которым они сегодня обращались за помощью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430650
Теги:
банковский сектор, мошенничество, Кыргызстан, фермеры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  