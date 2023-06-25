Путин подписал закон о праве задержания на 30 суток при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет задерживать граждан на 30 суток за нарушение режима при военном положении. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает СМИ.

Согласно закону, изменениям подвергается часть 1 статьи 3.9 КоАП ("Административный арест"), которая после слов "режима чрезвычайного положения" дополняется словами "режима военного положения". Помимо того, добавляется статья 20.51 ("Нарушение режима военного положения").

За несоблюдение норм, которые устанавливает закон "О военном положении", а также иные федеральные законы и нормативно-правовые акты будет грозить штраф в размере до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток. Этот пункт действует в случае, если правонарушения не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для должностных лиц за аналогичное правонарушение штраф может увеличиться до 2000 рублей. Если нарушение было совершено с использованием транспорта, то дополнительным наказанием может быть его конфискация.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон и поправки, регламентирующие порядок проведения выборов в регионах с военным положением.