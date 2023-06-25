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Уголовное дело против Евгения Пригожина прекратят

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Уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина. При этом представитель Кремля заявил, что не знает, где в настоящее время находится бизнесмен.

Переговоры с Пригожиным вызвался вести Лукашенко

Согласно версии пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко, переговоры с Пригожиным вел лично белорусский лидер по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным. О том, что посредником в переговорах был Лукашенко, позднее заявил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Позднее Песков объяснил, что белорусский лидер предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика, поскольку знаком с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным около 20 лет.

Была высшая цель - избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами

Что будет с бойцами "Вагнера"?

Песков заверил, что бойцы ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию.

"Их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - заявил он.

Представитель Кремля добавил, что этим бойцам предложат подписать контракты с Минобороны России.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/430656
Теги:
Россия
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