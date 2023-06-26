Как Кыргызстан завоевывает российскую Арктику…

Ученые из Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики рассказали о сотрудничестве с Исследовательским центром комплексного изучения Арктики Российской Академии Наук.

Признаки многополярного мира - это не только отказ от монополии единственного гегемона, но и совместные проекты. Освоение Арктики как раз может превратиться в совместный проект, выгода от которого будет понятна и очевидна. Об этом давно говорят в России и приглашают ученых принять участие в различных арктических программах. И надо сказать, в Кыргызстане от слов перешли к практическим делам… Но, если так можно выразиться, ученые воспринимают задачу шире и сотрудничают с российскими коллегами по всему комплексу водных проблем.

В 2022 и 2023 году ученые двух стран провели две экспедиции, в рамках которых были взяты пробы поверхностных и подземных вод, льда в горных районах Тянь-Шаня. Полученные данные позволят просчитать динамику таяния ледников Кыргызстана и арктической зоны России. Ведущий научный сотрудник Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики, кандидат наук Тамара Тузова рассказала о совместной работе ученых двух стран.

Тамара Васильевна, как Вы оцениваете сотрудничество двух научных институтов Кыргызстана и России в данной области?

- В последние годы Кыргызская Республика (КР) входит в число приоритетных направлений гуманитарного сотрудничества Российской Федерации (РФ) в форматах СНГ, ЕврАзЭС и ШОС. Причем исследования высокогорных районов, процессов таяния ледников и их влияния на водные ресурсы Центральной Азии занимают в этом сотрудничестве одно из центральных мест.

Разрабатываемые совместно с Институтом водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИВПиГЭ НАН КР) и Федеральным исследовательским центром комплексного изучения Арктики им. Академика Н.П. Лавёрова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА УрО РАН) предложения по оценке водного ресурсного потенциала Кыргызской Республики в условиях климатических изменений и антропогенного воздействия рекомендованы для включения в программы научно-технического сотрудничества СНГ и открытия совместных Российско-Кыргызских конкурсов фундаментальных и поисковых исследований в рамках Российского научного фонда (РНФ).

Исследования указанных научных центров, изучающих динамику формирования водных ресурсов как в арктических, так и в горных регионах, дадут объектно-ориентированные рекомендации по адаптации водного сектора к климатическим изменениям и антропогенному влиянию и выработке системы принятия эффективных управленческих решений, что является актуальным для обеих стран.

По каким вопросам осуществляется сотрудничество и что изучается в первую очередь?

- Это не секрет. И я их озвучу в приоритетном порядке:

– изучение деградации ледников кыргызского Тянь-Шаня на фоне климатических изменений;

– гидрогеологическая, изотопно-гидрохимическая и радиоэкологическая оценка текущего состояния и прогноз гидроэкологических изменений в бассейнах горных рек.

Уже проведены две совместные экспедиции (в сентябре 2022 г. и в апреле 2023 г.) в верховья бассейна реки Ала-Арча (Киргизский хребет Северного Тянь-Шаня), где у киргизских ученых оборудованы постоянные станции наблюдения (Ала-Арчинский полигон). В ходе экспедиций проведен отбор проб поверхностных и подземных вод, льда и атмосферных осадков для дальнейших изотопных исследований в лаборатории и выполнены полевые замеры физико-химических параметров воды. Изотопно-геохимические анализы проб проводятся в лабораториях Архангельска и Санкт-Петербурга, по их данным можно будет судить о динамике таяния ледников, их вкладе в водный баланс речных бассейнов.

В целом, как Вы считаете, что даст данное сотрудничество для Кыргызстана и России?

- В рамках совместных работ предполагается разработать ряд инновационных методологий получения гидрогеологической и изотопно-гидрохимической информации о водных объектах и компьютерных технологий обработки и интерпретации полученных результатов. В результате сотрудничества будут получены данные о динамике таяния ледников и погребенных в горные породы льдов, их вкладе в водный баланс речных бассейнов. Результаты исследований помогут оценить влияние климатических изменений на водные ресурсы горных рек Центральной Азии.

Справка "ВЭС 24": Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной Академии Наук Кыргызстана был основан в 1992 году.

Институт специализируется на фундаментальных изучениях, исследованиях и прикладных разработках, которые имеют приоритетные значения в области рационального использования водного и гидроэнергетического потенциала Кыргызстана и стран Центральной Азии.

Научные направления деятельности Института - это изучение, распределение, взаимосвязь водных потоков и их влияние на изменение климата в регионе. Основными задачами являются разработка системы информационного обеспечения по управлению водными объектами; оценка экологического состояния водоемов высокогорного типа; создание информационных систем для мониторинга изменений в окружающей среде; определение оптимального режима работы гидроэнергетического хозяйства.

Источник: ВЭС24