Бакыт Аманбаев не смог наладить сотрудничество с бизнесменами из США?

Посол КР в США Бакыт Аманбаев встретился с президентом Ассоциации полупроводниковой промышленности США Джоном Нойффером и его заместителем по глобальной политике Джимми Гудричом.

Как сообщает диппредставительство, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по активизации двустороннего сотрудничества и его перспективах.

Аманбаев, принимая во внимание, что во всем мире широко используются полупроводники, которые изготавливаются из кремния помимо других компонентов, и тот факт, что в Кыргызстане находится почти половине мировых запасов кремния, поделился своими предложениями об установлении двустороннего сотрудничества в этом направлении.

По мнению посла, если наладить производство по выпуску полупроводников в Кыргызстане, то подобное производство не будет иметь себе аналогов не только в Центральной Азии, но и во всех странах постсоветского пространства и предложил американской стороне рассмотреть возобновления работы завода по выпуску полупроводниковой продукции, который был построен в городе Таш-Комур в советское время.

Американская сторона в свою очередь сообщила, что полупроводниковое производство представляет собой сложное поэтапное производство и требует вложения существенных средств и посоветовали в первую очередь наладить сотрудничество со странами, которые являются ведущими странами мира по производству полупроводников, такие как Тайвань, Южная Корея и Япония.

Джон Нойфер также проинформировал, что возглавляемая им Ассоциация полупроводниковой промышленности США объединяет 99% компаний-производителей полупроводников в Америке и 48% компаний-производителей полупроводников в мире, и поделился своими мыслями по сотрудничеству с Кыргызстаном, имеющей большие запасы кремния.

Встреча прошла в дружеской атмосфере, где стороны смогли обменяться мнениями о перспективных направлениях сотрудничества.