Уулжан Нурбекова: Не ставьте 3-летнему малышу ультиматум, не вешайте ярлыки

Почти каждый родитель сталкивается с тем, что малыш 3 лет вдруг начинает делать все наоборот: не слушается, разбрасывает игрушки, кричит и даже пускает в ход кулаки. Почему так происходит и что нужно знать о кризисе ребенка в этом возрасте? На этот и другие вопросы ответила vb.kg Уулжан Нурбекова, кандидат медицинских наук, доцент, детский невролог медцентра "ЮРФА".

- Проявление кризиса у ребенка 3-х лет - естественное явление в развитии детской психики. Оно необходимо для формирования таких свойств характера, как независимость, целеустремлённость и гордость. У малышей со спокойным темпераментом переход от младенчества к детству может пройти гладко, без заметных конфликтов.

- Что родители могут наблюдать в поведении малыша?

- Взрослые сталкиваются с целым "букетом" симптомов. Это - негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протест, обесценивание личности близких и так далее. Все эти симптомы говорят о том, что ребенок хочет действовать самостоятельно, но в силу объективных причин пока далеко не всегда может это осуществить. Негативизм, например, – это отрицательный ответ, отказ, вызванный ситуацией взаимодействия с взрослым. Реакции возникают избирательно к определенным людям.

- В таких случаях обычно говорят, какой ребёнок непослушный

- Это неверное мнение. Отличие негативизма от обычного непослушания в том, что аффект и действие разделены. Ребенку, например, предлагают пойти погулять, послушать сказку, но он отказывается. Негативизм позволяет выделить ему собственные мотивы, проявить самостоятельность.

Упрямство сопровождается устойчивой тенденцией к деятельности, выбранной ребенком. Для малыша важно оставаться приверженным своему решению, невзирая на обстоятельства, например, он замерз, но домой не идет. Упрямство отличается от настойчивости тем, что трехлетка следует выбранному им действию вопреки собственным желаниям, просьбам взрослого.

Есть и еще одно характерное проявление кризиса – строптивость. Это - негативная тенденция против норм воспитания, образа жизни, системы отношений. Ребенок демонстрирует недовольство в отношении игр, ежедневных ритуалов, способов проведения досуга, посещения детского сада. Таким образом карапуз акцентирует собственное мнение.

Потребность же проявлять самостоятельность реализуется своеволием – демонстрацией инициативы действия, неадекватного возможностям, условиям. Необходимость в уважении, признании мнений, желаний ребенка реализуется реакциями протеста. Желание продемонстрировать волю, независимость, самостоятельность выражается провокацией конфликтов с взрослыми. Малыш начинает ругаться, дразнить и даже обзывать родителей, ломать любимые игрушки.

- Сколько длится кризис в этом возрасте?

- Он может ограничиться несколькими месяцами или продлиться до года. Ученые выяснили, что симптомы кризиса 3 лет наиболее ярко выражены у детей в возрасте от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 6 месяцев. А потом поведенческие изменения 3-го года жизни постепенно сходят на нет. С развитием мышления малыш находит мирные способы для выражения своей индивидуальности.

- Знаю семью, где девочка плачет с утра до вечера, родители порой сильно кричат на нее…

- Это серьезный повод обратиться им к специалистам. Как я уже сказала, кризис сопровождается изменениями отношений, эмоциональной сферы, системы ценностей ребенка. Интенсивные глубокие переживания формируют внутренние и внешние конфликты. Этот сложный период способен спровоцировать невротические реакции. У детей развивается энурез, ночные страхи, кошмары, заикание, тики. Крайнее обострение кризиса проявляется истерическими приступами: ребенок кричит, плачет, падает на пол, стучит кулаками, выгибается дугой. Во время истерики существует риск получения травм. Затяжной кризис приводит к формированию истерических черт личности – симптомы становятся качествами характера ребенка.

Бурные проявления кризиса: упрямство, негативизм, непослушание и прочее, - причина обратиться за консультацией к специалистам – психологу, неврологу. Невролог в данной ситуации может провести дифференциальную диагностику кризиса с неврологическими заболеваниями.

А внимательное отношение к развитию ребенка, поведению и своевременное посещение детского невролога дадут возможность выявить и вовремя решить проблемы, возникающие на жизненном пути маленького человечка.

- Как вести себя папам и мамам в ситуации конфликта или непослушания, что делать, если у ребенка начался кризис 3 лет?

1.Сохранять самим спокойствие. Будьте готовы к спокойному, долгому общению с ребенком. Это эффективный способ сгладить появляющиеся углы во взаимоотношениях.

2.Подождать, когда ребёнок успокоится. Бесполезно что‑либо говорить, пока тот охвачен эмоциями: он вас не слышит.

3.Анализировать произошедшее. Проговаривать с малышом, что он сделал не так и почему это плохо.

4. Никогда не ставьте ему ультиматумы, не угрожайте. На агрессию дети отвечают еще большей агрессией.

5. В семье надо придерживаться единого стиля воспитания.

6. Нужно научиться находить "золотую середину" между требованиями к ребенку и его желаниями, спокойно объяснить, почему его желания не всегда могут быть удовлетворены.

7. Нельзя поддаваться на манипулирование. Не следует удовлетворять любую прихоть ребёнка только потому, что он закатывает истерики.

8. Нельзя вешать "ярлыки": говорить, что он - жадина, зануда, вредина.

9. Не использовать в беседе сложные термины и категории, которые не понятны ребёнку. Например, взывать к совести или чести.

9.Собственным примером показывать правильное поведение. Дети склонны к слепому копированию. Вы ничего не добьётесь, если сами будете делать то, что им запрещаете.

10. Проводите как можно больше времени вместе.