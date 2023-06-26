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МИД: В России между гражданами КР и РТ произошла массовая драка

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- Бермет Таалайбекова
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23 июня в Ковыктинском газоконденсатном месторождении Жигаловского района Иркутской области России между гражданами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан на бытовой почве произошла массовая драка с участием более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, канцелярией посольства КР в РФ была оперативно установлена связь с пострадавшими. 5 граждан Кыргызской Республики получили травмы разной степени тяжести, один из них госпитализирован.

По данному факту правоохранительными органами РФ проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Консул Канцелярии Посольства в г. Иркутск выехал на место происшествия для оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики и проведения встреч с представителями местных правоохранительных органов.

Данный вопрос находится на контроле канцелярии посольства Кыргызской Республики в городе Иркутск, Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/430672
Теги:
Россия, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, массовая драка
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