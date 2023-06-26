Дисквалифицированы 48 участников лотереи Налоговой службы

За нарушение условий лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" 48 участников не будут допущены к розыгрышам призов, все накопленные ими ID-номера заблокированы. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, нарушившие условия и правила лотереи 48 участников лотереи уведомлены о дисквалификации и отстранении их от дальнейшего участия в розыгрыше призов.

Напомним, что согласно условиям, участником лотереи может быть исключительно потребитель, достигший 18-летнего возраста, за исключением работников организатора и оператора лотереи.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите прав потребителей", потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли.

В случае если система лотереи выберет ID номер заблокированного участника, то участник, как не отвечающий требованиям условий, утрачивает право на получение приза.