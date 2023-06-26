Госдума РФ предложила ускорить строительство русских школ в СНГ

Необходимо ускорить строительство школ в СНГ, которые обучают детей на русском языке, а также подготовку педагогов для таких образовательных учреждений. Такое предложение содержится в проекте постановления Государственной Думы, опубликованном 23 июня в электронной базе палаты, сообщает pnp.ru.

Проект постановления был подготовлен по итогам "правительственного часа" и выступления заместителя председателя Правительства РФ Алексея Оверчука.

Согласно документу, предлагается установить особенности правового положения межгосударственных вузов для улучшения регулирования славянских университетов, созданных по международным договорам РФ. Также депутаты призывают ускорить строительство в СНГ школ с преподаванием на русском языке и подготовку учителей для работы в них.

Ранее сообщалось, что русский язык вошел в топ-5 языков мира. Индекс положения русского языка в мире представили сотрудники Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина, которые установили, что на нем в настоящее время говорят 255 миллионов человек.