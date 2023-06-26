Бишкекский милиционер занял 3 место на чемпионате Азии по мас-рестлингу

Милиционер батальона отдела охраны Первомайского района города Бишкек Эржан Акылбек уулу занял 3 место на чемпионате Азии по мас-рестлингу и завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, чемпионат прошел 16-18-июня в Монголии в городе Улан-Батор с участием 8 стран.

Кроме этого на VII Международном фестивале спорта "Жемчужина Кыргызстана" в Иссык-Кульской области старшина милиции Эржан Акылбек уулу занял 1 место и завоевал золотую медаль по мас-рестлингу весовой категории 105 кг.

Начальник отдела охраны Первомайского района Сагынбек Орозалиев на построении поздравил победителя и вручил подарки.