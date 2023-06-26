Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

Бишкекский милиционер занял 3 место на чемпионате Азии по мас-рестлингу

380  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиционер батальона отдела охраны Первомайского района города Бишкек Эржан Акылбек уулу занял 3 место на чемпионате Азии по мас-рестлингу и завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, чемпионат прошел 16-18-июня в Монголии в городе Улан-Батор с участием 8 стран.

Кроме этого на VII Международном фестивале спорта "Жемчужина Кыргызстана" в Иссык-Кульской области старшина милиции Эржан Акылбек уулу занял 1 место и завоевал золотую медаль по мас-рестлингу весовой категории 105 кг.

Начальник отдела охраны Первомайского района Сагынбек Орозалиев на построении поздравил победителя и вручил подарки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430685
Теги:
МВД, чемпионат, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  