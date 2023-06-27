За неделю на территории КР выявлено 20 963 нарушений ПДД

С 17 июня по 23 июня 2023 года ГУОБДД МВД КР было выявлено 20 963 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.
из них:
-233 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-220 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-64 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-833 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-4 611 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-9 случаев Автохулиганство;
- 4 134 случая превышение скоростного режима;
-кроме того, 10 859 факт нарушения других правил дорожного движения:
-1 550 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.
ГУОБДД МВД КР призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения".