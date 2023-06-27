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КНДР предупредила, что мир на "грани ядерной войны"

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США и Южная Корея довели напряженность на Корейском полуострове до максимального уровня, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на МИД КНДР.

"Воинственные действия США подтолкнули военную напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, которые уже погрузились в крайне нестабильную ситуацию, близкую к грани ядерной войны", - сообщили в министерстве.

В исследовательском отчете Института американских исследований МИД КНДР военная напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии сравнивается с ночью перед началом Корейской войны 1950-53 годов, а США и Южная Корея обвиняются в "бредовой антикоммунистической военной конфронтации" и "риторических угрозах".

В исследовании содержится предупреждение, что война на полуострове "быстро перерастет в мировую и термоядерную войну, беспрецедентную для мира" и приведет "к самым катастрофическим и необратимым последствиям" для мира и стабильности в регионе и всех остальных.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/430690
Теги:
Северная Корея, ядерное оружие
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