Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

Владимир Путин - настоящий азиат

1429  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Операция "мятеж" прошла успешно. Благодаря многоходовке российского президента решены сразу несколько важнейших стратегических задач.

Бурные выходные закончились, а народ все пытается собраться с мыслями и определить, что же за действо с участием ЧВК "Вагнер" имело место в России. Что это было – действительно неудавшийся военный переворот? "Марш справедливости", как назвал свою экстравагантную выходку Евгений Пригожин? Или блестяще срежиссированный спектакль?

Кто такой Пригожин – предатель, вонзивший нож в спину верховного главнокомандующего в самый драматический момент истории? Или просто беспринципный бизнесмен, преследующий сугубо свои цели и ради них не останавливающийся ни перед чем? Или талантливый актер театра Путина, его креатура, один из самых удачных его проектов?

Сбивают с толку несколько моментов. Как Владимир Владимирович, опытный разведчик (а бывших разведчиков, как известно, не бывает), не смог вовремя заметить крамолу и распознать вредителя и изменника? Почему "серьезный" мятеж, начавшись внезапно, так же быстро и закончился? Почему после официального объявления о возбуждении ФСБ уголовного дела и такого же официального объявления Пригожина изменником и предателем, он не был сразу же арестован, а сослан в Беларусь, к батьке на картошку? Где, наконец, опубликованные списки погибших от рук "вагнеровцев" вертолетчиков? Вроде бы мелочь, но так бывает всегда: список, соболезнования, посмертное награждение…

Есть и другие "как" и "почему". И все это наталкивает на мысль о том, что Путин опять всех переиграл. Переиграл очень правдоподобно – так, что поверили и враги, и друзья. Все вокруг настроились. Одни – на лучшее, другие - на худшее; одни не скрывали ликования, другие – кто мысленно, а кто и вслух – прощались с Путиным и признавались, что он был все-таки лучше Пригожина. Пригожин – вообще безбашенный. Он, если что, и ядерное оружие в два счета применит и глазом не моргнет.

И даже когда мятеж (или что это было) благополучно завершился, некоторые псевдоаналитики продолжали кричать, что Пригожин, как ни крути, своего добился, опозорил на весь мир и российское Министерство обороны, и армию, и лично президента. Потому что здорово их всех напугал и заставил пойти на свои условия…

А между тем прием "раненый лев" истинным чингизидам известен с глубокой древности. Сильный и мудрый полководец порой прибегает к такой тактической хитрости: притворяется разбитым и обессиленным. Для того чтобы подпустить поближе торжествующую стаю шакалов, усыпить их бдительность – и нанести решающий удар.

Этим приемом успешно пользовались Чингисхан и Аттила. Эта же хитрость в крови у каждого их потомка. Любой азиатский воин (неважно, кто он на самом деле по профессии) отлично понимает, что сила силой, а иногда надо просто подыграть врагу. Чтобы тот поверил: ты повержен и больше не опасен.

Совсем недавно кыргызстанцы могли лицезреть спектакль "раненый лев" в исполнении Алмазбека Атамбаева. Когда в тюрьме он был несчастен, голоден и тяжко болен. Недруги наверняка потихоньку готовили некрологи, но стоило Атамбаеву выйти на свободу – и вот перед нами снова герой, могучий Терминатор, который не намерен сдаваться, полон сил и готов к продолжению политической борьбы.

И те, кто шумел – Пригожин, дескать, победил Путина, - очень сильно ошиблись.

Чего добился российский президент, разыгрывая из себя "поверженного тирана"? Во-первых, ненавязчиво перебросил "вагнеровцев" туда, где они сейчас нужнее всего, - на границы с Прибалтикой и Польшей. Закрыв тем самым и прибалтам, и полякам рты, разинутые в сторону Беларуси. Во-вторых, провел внезапную масштабную проверку готовности госслужб и должностных лиц к подобным угрозам. Перед лицом мятежа все то, что не тонет, окончательно всплыло и было слито за ненадобностью.

Именно для этого, скорее всего, и нужен был Пригожин со своей "попыткой государственного переворота". В Телеграм-канале один из аналитиков образно описал роль Пригожина в СВО: "Он взял на себя тяжелый труд, огромную ответственность – противостоять власти в глазах украинцев. Он перетянул их взгляды, дал альтернативную, удобную им и европейцам точку зрения, заставил их слушать и смотреть свои каналы. А нам дал возможность быстро тыкать их носом в правду, которую теперь они могут увидеть сами"…

Вот такое объяснение событий выходных дней выглядит наиболее вероятным. Однако это – не истина в последней инстанции. Может быть и так, что проамериканский Евгений Пригожин (не случайно в США объявили, что им было известно о готовящемся перевороте) преследовал какие-то свои цели и решал свои задачи. И даже теперь, в Беларуси, может повести себя неожиданно и непредсказуемо.

Что поделать – настоящий шоумен. Много работающий на публику и на камеру, мастер информационных вбросов и провокаций. Таким мы его узнали, таким он и остается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430691
Теги:
Беларусь, переворот, Россия, США, военная операция в Украине, Владимир Путин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  