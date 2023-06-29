Артем Новиков: Мы видим растущий интерес компаний РФ к инвестициям в КР

Сегодня мы видим растущий интерес российских компаний к инвестированию в Кыргызстан. На текущий момент в работе находятся несколько проектов с достаточно крупными российскими инвесторами. Это и строительство DATA-центров, научных образовательных институтов, промышленные производства. У бизнеса в целом смещается акцент в пользу центрально-азиатского региона. В этом ключе КР обладает большими преимуществами в части ускоренного экономического развития и реализации инвестиций российских компаний. Об этом сообщил VB.KG Артем Новиков.

По его словам, Российско-Кыргызский фонд развития со своей стороны готов оказывать максимальное содействие в привлечении инвестиций в нашу страну.

"На текущий момент фонд профинансировал проектов на 530 миллионов долларов. Сейчас у нас одобренные заявки, по которым выделяется финансирование, составляют порядка 180 миллионов долларов. В работе ещё находятся проекты на сумму более 150 миллионов долларов. РКФР подходит к тому порогу, когда сформированный капитал Фонда будет полностью размещен в экономику Кыргызстана. Ведется работа по привлечению дополнительного объема капитала фонда, чтобы мы могли увеличивать количество проектов на территории КР, в которые будут инвестированы средства РФ", - рассказал Артем Новиков.

Глава РКФР отметил, что на полях ПМЭФ -2023 он провел несколько консультаций с российскими предпринимателями.

"Это и консалтинговые компании, и компании по производству высокотехнологичной продукции, и компании в IT-сфере. Кыргызский рынок привлекает большое количество инвесторов. Надеюсь, что та поддержка, которую оказывает Фонд, будет полезна для всех желающих инвестировать в экономику Кыргызстана", - подчеркнул Артем Новиков.