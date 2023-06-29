Талибы благодарят Розу Отунбаеву за объективность

Руководство талибов отреагировало на доклад специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану Розы Отунбаевой на заседании Совбеза ООН. Было особо отмечено, что он разительно и в лучшую сторону отличается от отчета спецдокладчика ООН по правам человека в Афганистане Ричарда Беннетта.

Из позитивных моментов Роза Отунбаева упомянула успехи талибов по борьбе с наркотиками и коррупцией, экономическую стабильность и давление на ИГИЛ. Все это талибы приветствуют, и даже не пытаются колко ответить на перечисленные недостатки, обещая принять их к сведению.