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В какие дни июля магнитные бури достигнут своего пика?

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- Светлана Лаптева
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В июле 2023 года ожидаются двое суток мощных магнитных бурь, передает "1+1".

Согласно информации, пик активности магнитных бурь придется на следующие даты:

9 июля - первая сильная магнитная буря;

14-15 июля - двухдневная магнитная буря;

18 июля - мощная магнитная буря;

26 июля - мощная магнитная буря;

30-31 июля - двухдневная магнитная буря.

Стоит напомнить, что это природное явление может оказывать негативное влияние на здоровье человека наряду со связью, электрическими сетями, навигационной системой.

Больше всего страдают люди среднего и пожилого возраста, имеющие хронические заболевания, болезнь сердца или перенесшие инфаркт миокарда или инсульт.

Для снижения воздействия магнитной бури на организм эксперты рекомендуют включать в рацион рыбу и зеленые продукты.

Во время магнитных бурь у некоторых людей возникают легкие боли в затылке и лбу. В это время таким людям рекомендуется меньше двигаться и больше оставаться дома. Не рекомендуется курить, употреблять алкоголь, кофе, заниматься физическими нагрузками.

Источник:nova24.uz


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URL: https://www.vb.kg/430705
Теги:
здоровье
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