В какие дни июля магнитные бури достигнут своего пика?

В июле 2023 года ожидаются двое суток мощных магнитных бурь, передает "1+1".
Согласно информации, пик активности магнитных бурь придется на следующие даты:
9 июля - первая сильная магнитная буря;
14-15 июля - двухдневная магнитная буря;
18 июля - мощная магнитная буря;
26 июля - мощная магнитная буря;
30-31 июля - двухдневная магнитная буря.
Стоит напомнить, что это природное явление может оказывать негативное влияние на здоровье человека наряду со связью, электрическими сетями, навигационной системой.
Больше всего страдают люди среднего и пожилого возраста, имеющие хронические заболевания, болезнь сердца или перенесшие инфаркт миокарда или инсульт.
Для снижения воздействия магнитной бури на организм эксперты рекомендуют включать в рацион рыбу и зеленые продукты.
Во время магнитных бурь у некоторых людей возникают легкие боли в затылке и лбу. В это время таким людям рекомендуется меньше двигаться и больше оставаться дома. Не рекомендуется курить, употреблять алкоголь, кофе, заниматься физическими нагрузками.
Источник:nova24.uz