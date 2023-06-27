Погода
$ 87.38 - 87.97
€ 94.92 - 95.92

Водолазы продолжают очищать озеро Иссык – Куль

72  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня 92-й день, как очищают озеро Иссык-Куль от мусора и браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, в настоящее время работы по вывозу мусора, нанесшего вред флоре и фауне озера, продолжаются в пансионатах "Золотые пески" (в селе Бостери), "Лагуна" "Голубой Иссык-Куль" (в Чолпон-Ате), а также в культурном Центре "Рух-Ордо" имени Ч. Айтмататова.

С 12 марта 2023 года очищено 211 2254,59 га акватории Иссык-Куля. Всего вывезено 7 505 кг мусора, а также 96 000 синтетических сеток.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430706
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  