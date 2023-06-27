Водолазы продолжают очищать озеро Иссык – Куль

Сегодня 92-й день, как очищают озеро Иссык-Куль от мусора и браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, в настоящее время работы по вывозу мусора, нанесшего вред флоре и фауне озера, продолжаются в пансионатах "Золотые пески" (в селе Бостери), "Лагуна" "Голубой Иссык-Куль" (в Чолпон-Ате), а также в культурном Центре "Рух-Ордо" имени Ч. Айтмататова.

С 12 марта 2023 года очищено 211 2254,59 га акватории Иссык-Куля. Всего вывезено 7 505 кг мусора, а также 96 000 синтетических сеток.