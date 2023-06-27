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Нурланбек Шакиев встретился с членами Ассамблеи народа Казахстана

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Сегодня, 27 июня, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев вместе с председателем Сената Парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым посетили Дом дружбы в Астане и ознакомились с фотовыставкой, организованной по случаю 95-летия выдающегося писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на выставке были представлены уникальные фотографии писателя, хранящиеся в государственных архивах Казахстана.

После этого торага посетил комнату, посвященную кыргызской культуре в Доме дружбы и ознакомился с находящимися в ней экспонатами, предметами быта, отражающими культурно-духовные ценности кыргызского народа.

Нурланбек Шакиев также встретился с членами Ассамблеи народа Казахстана, представителями интеллигенции и обсудил вопросы, касающиеся кыргызско-казахских отношений.

Торага отметил важность этой встречи, организованной в рамках его официального визита. "Кыргызстан и Казахстан являются не только соседними странами, но и имеют глубокие исторические связи, схожие традиции, обычаи, язык и культуру. Два народа, расположенные по обе стороны величественного Ала-Тоо, с незапамятных времен живут в мире и согласии, деля с друг другом и горести, и радости. Поэтому нам необходимо продолжать развивать наши укрепившиеся связи и передавать их из поколения в поколение", - сказал он.

В то же время Нурланбек Шакиев подчеркнул, что два братских народа связаны духовным единством и вечной дружбой. "Казахский народный поэт Мухтар Шаханов сказал: "Дружба всех народов начинается с объединения личностей", и этот принцип неизменно пронизывает нашу историю, укрепляя тесные связи между представителями культуры, творчества и интеллигенции. Вспомним, к примеру, о дружбе выдающегося кыргызского поэта Токтогула Сатылганова и казахского народного поэта Жамбыла Жабаева, манасчы Саякбая Каралаева и казахского писателя Мухтара Ауэзова, писателя Чынгыза Айтматова и поэта Мухтара Шаханова. Эти выдающиеся созидатели, опередившие свое время, признаны как кыргызами, так и казахами", - отметил Торага.

Кроме того, Торага, в своей речи говорил о фотовыставке, организованной по случаю 95-летия великого писателя, великого писателя Чынгыза Айтматова, и высоко оценил выставку, воспевающую жизнь человека, внесшего большой вклад в укрепление кыргызско-казахских отношений через свои произведения.


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URL: https://www.vb.kg/430716
Теги:
Казахстан, спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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