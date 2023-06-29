Колоритный и контрастный Каракол (фото)

Когда говорят про иссык-кульский город Каракол, то на ум невольно сразу приходят дунганское блюдо ашлямфу, мемориальный музей Николая Михайловича Пржевальского, Свято-Троицкая церковь и дунганская мечеть. Все эти места вкупе с дунганским блюдом действительно стали достопримечательностью Иссык-Кульской области, которые привлекают туристов не только с Кыргызстана, но и с других стран. Нам захотелось побывать во всех вышеуказанных местах и поделиться своими впечатлениями.

В первую очередь мы отправились на городской рынок, где делают то самое знаменитое каракольское ашлямфу.

Название блюда звучит и пишется по-разному: ашлянфу, ашлямфу и даже аш-лянфу. Есть версия, что дальним предком популярного в Кыргызстане блюда было китайское "лен-фын" (или "холодный крахмал"), у переселенцев-дунган - это "лянфу". Вместе с тюркским "аш", означающего "блюдо, еда", и появилось новое название - ашлянфу или ашлямфу. Китайский "аналог", кстати, делают немного иначе. Еще одна версия гласит, что изначально блюдо готовили с мясом, а его замена на крахмальную массу - изобретение советского общепита.

Есть ашлямфу легко – но готовить трудно

Шахида Омуракунова 15 лет готовит ашляму и этому мастерству ее научила бабушка, которая продавала ее на автовокзале за 15 копеек.

По словам повара, она готовит горячие блюда и салаты на свадьбы и торжества. Но основное же занятие - это готовка ашляфу.

"Есть ашлямфу с пирожками, наверное, придумали местные жители, чтобы было сытно. Кстати, это блюдо считается антивирусным, так как в нем есть уксус и специи, уничтожающие бактерии. Работа начинается где-то в 8-30 и длится до 18-00. В день готовится от 50-ти до 100 порций. Все готовлю сама, тяжело, но люблю свою работу. Планирую передать свои умения младшей дочери. Туристам из разных стран интересно попробовать экзотичное блюдо. Как возвращаюсь с работы начинается заготовка, которая длится до ночи. Кушать легко – но готовить трудно", - говорит Шахида.

Также повар сообщила что 1 июля в Караколе пройдет ашлямффест, в котором она также примет участие.

Далее мы посетили Дунганскую мечеть, история которой начинается с 19-го века. В 1877 году в город Каракол переселились беженцы-дунгане из Китая и основали здесь общину. А в 1907 году сюда был приглашен архитектор из Пекина Чжоу-Сы, который вместе с группой строителей, насчитывающей около 20 человек (кровельщики, каменщики, резчики по дереву), начал заготовку материалов для будущей мечети.

Строительным материалом стали тянь-шаньская ель, карагач и местный тополь и ореховое дерево для отделочных работ. Подготовка велась 3 года, и в 1910 году была возведена Дунганская мечеть, выполненная в лучших традициях китайского зодчества. В оформлении мечети прослеживается архитектурный стиль эпохи Цинь. Необычность сооружения состоит в том, что в процессе его строительства не было использовано ни одного гвоздя: все части здания соединены посредством вырубок и пазов.

"Призываем всех к добру и состраданию"

Рядом с мечетью функционирует социальный магазин, который оказывает материальную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Основал этот магазин местный житель Талгат Жумашев.

По его словам, данный социальный пункт был открыт во время Рамазана, и он надеется, что он будет работать на постоянной основе.

Все, кто хотел бы оказать помощь Талгату байке в благотворительности могут связаться с ним по телефону 0708719586.

Жумашев на постоянной основе помогает матери-одиночке Нуржан, которая овдовев воспитывает двоих несовершеннолетних девочек. Женщина очень благодарна за безвозмездную помощь.

Просил похоронить на берегу Иссык-Куля

Каракол был основан в 1869 году русским воином, ученым-географом и бароном Александром Каульбарсом. В городе есть немало исторических достопримечательностей, которые переносят в прошлое.

Один из главных таких объектов - это Мемориальный музей известного ученого и путешественника Николая Михайловича Пржевальского, где и расположена могила ученого. Перед смертью он просил похоронить его именно на берегу Иссык-Куля.

По словам работников музея, здесь бережно хранятся множество интересных экспонатов, связанные с жизнью и деятельностью Николая Михайловича.

Восстал из руин

В центре города Каракол - расположен красивейший памятник архитектуры - Свято-Троицкая православная церковь[/url].

Дата создания и становления храма уходит во времена основания самого города Каракол дальновидным и прагматичным путешественником, А.В.Каульбарсом. Он был инициатором возведения временного храма из войлока, из которого сооружались и строились практически все постройки того времени. Уже в следующем году войлочные стены храма были заменены на деревянные, а еще позже их сменили на кирпичные. В 1887 году сильное землетрясение разрушило храм до основания. Вновь из царской казны были выделены средства на строительство нового храма и он был возведен из дерева за неполных два года и освящен в 1895 году.

Конечно за короткое время невозможно полностью узнать город, но Каракол оставил о себе хорошее впечатление и прежде всего это связано с тем, что в нем живут простые и работящие люди.