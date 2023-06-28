В Узбекистане миллионы людей поддержали госпроект "Инициативный бюджет"

Как отмечают эксперты стран Центральной Азии, этот проект заслуживает внимания всех республик региона. "Запуск механизма вовлечения граждан в бюджетный процесс не только служит особым инструментом поиска решений проблем, волнующих местное население, а главное – общественность становится участником бюджетного процесса. Этот процесс сильно повлиял на мировоззрение наших граждан", - считает Нодир Жумаев, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, доктор экономических наук, профессор.

Как он отметил, в период с 6 февраля по 7 апреля 2023 года в рамках программы "Инициативный бюджет" было выдвинуто 55 970 инициатив, собравших 16 129 764 голоса. 33 680 предложений были одобрены, а 22 290 отклонены. Объем средств, выделенных на госпрограмму "Инициативный бюджет", составляет 2 882,9 млрд сумов. То есть инициативы граждан воплощаются в жизнь. Если раньше в голосовании приняли участие 1 200 000 человек, то сейчас их количество только в первом сезоне увеличилось до 16 миллионов.

На основе типового положения, исходя из специфики каждого района и города, принимаются решения, предусматривающие порядок выделения средств районного или городского бюджетов на деятельность, формируемую на основе общественного мнения, обеспечивается их практическое исполнение. В результате принятых мер за прошедшие годы были решены многие вопросы в области социального и дорожного строительства. Реконструируются жилые районы, улучшается дорожная инфраструктура.

Как подчеркнул Нодир Жумаев, впервые в программе "Инициативный бюджет" со своими проектами приняли участие все махалли республики. На ранних этапах основным вопросом инициатив было развитие инфраструктуры, а сейчас в центре внимания - здравоохранение и образование. В этом году поступило более тысячи проектных предложений по ремонту медицинских учреждений в махаллях, свыше пяти тысяч проектов - по оснащению школ партами и компьютерами.

По мнению депутата, в процессе инициативного бюджетирования большое значение имеет решение в короткие сроки актуальных и неотложных задач, отмеченных в обращениях граждан, при формировании государственного бюджета и при разработке проектов по социально-экономическому развитию регионов.

В государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования" отдельно определены цели расширения инициативной бюджетной практики и финансовой самостоятельности махаллей.

В частности, в течение 2023 года из государственного бюджета будет выделено 8 трлн сумов на финансирование проектов, сформированных на основе общественного мнения, из них 4 трлн сумов – на программы "Обод кишлок" и "Обод махалля". На финансирование мероприятий, проводимых в рамках проектов развития инфраструктуры махаллей, из государственного бюджета будет выделено 4 трлн сумов.

В этом году объем средств значительно увеличен. При сохранении действующего порядка на инициативные бюджетные процессы будет выделено не менее 6 млрд сумов. В каждом районе или городе будет реализовано не менее 5-6 проектов, а в 53 районах или городах будет увеличен размер выделяемых средств.

По словам доктора экономических наук, профессора Нодира Жумаева, для развития программы "Инициативный бюджет" 30 процентов дополнительных средств, сформированных в областном бюджете, с этого года в равных долях будут направляться в Фонды гражданских инициатив для финансирования мероприятий, сформированных на базе общественного мнения, исходя из количества махаллей и численности населения. То есть из районного или городского бюджетов будет выделено в среднем 500 миллиардов сумов, а из областных - 1 триллион сумов.

Тот факт, что программа "Инициативный бюджет" выделяет средства на ряд проектов, не ставших победителями, свидетельствует о практической реализации великой цели – радовать людей. Отметим, что, исходя из принципа обеспечение человеческого достоинства, сумма средств, выделяемых махаллям, в 2023 году увеличена до 25 трлн сумов. В "Год заботы о человеке и качественного образования" 5 800 махаллям будет выделено 30 трлн сумов.

"В целом проводимая работа по благоустройству махаллей и развитию инфраструктуры служит коренному изменению имиджа нашей страны, придает практическое значение повышению уровня жизни и культуры нашего народа. Самое главное, что повышается социальная активность наших соотечественников, чувство сопричастности к своей махалле, судьбе и будущему нашей страны. Поэтому такую важную роль играет реализация программы "Инициативный бюджет". На основе предложений, выдвинутых в рамках данной программы, своевременно и эффективно решаются многие вопросы, волнующие граждан", - заключил Нодир Жумаев.