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В Нарыне пройдет этнофестиваль "КЫРГЫЗ ШЫРДАК XIII"

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В Нарыне 28-29 июня 2023 года пройдет этнофестиваль "КЫРГЫЗ ШЫРДАК XIII". Так в этнокомплексе "As А Nomad" можно будет увидеть традиционные конные соревнования: эр эңиш, аркан тартыш, балбан курөш, ордо и кыз кумай. Местные жители приготовят национальные блюда и будут угощать всех желающих, также будут проведены мастер-классы по ремесленным искусствам, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента КР.

"28 июня в течении всего дня два автобуса будут возить людей из Алма-Баксого района Нарынской области в этнокомплекс "As А Nomad" для участия в туристическом фестивале. По данным пресс-службы полномочного представителя президента КР в Нарынской области во второй половине дня каждый желающий сможет отправится в поход в национальный парк "Салкын Төр", где обитает много животных, птиц и насекомых, занесенных в красную книгу. Любителям познавательного туризма фестиваль поможет окунуться в быт кыргызского народа и насладиться невероятной природой Нарынской области.

На следующий день в Нарынском государственном университете имени С. Нааматова состоится научная конференция. Власти приглашают всех желающих принять участие в мероприятии. Более подробную информацию можно узнать по номеру +996 705 151 729".


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URL: https://www.vb.kg/430729
Теги:
Нарынская область, фестиваль
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