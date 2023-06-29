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В Джалал-Абадской области выявили 60 мечетей без регистрации

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- Бакыт Стамов
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ГКНБ КР на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по выявлению пропаганды экстремистской идеологии в незаконно функционирующих мечетях, где имамы мечетей осуществляют свою деятельность без согласования с ДУМК, назначаются самовольно местными жителями, а также не имеют соответствующего теологического образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях проверки единых правил согласования строительства мечетей и их регистрации, ГКНБ КР было инициировано создание специальной комиссии из числа работников МСУ, УВД, ГУ "Кадастр", МЧС, ГСЭН, ГКДР и ДУМК для организации проверок мечетей, функционирующих на территории Джалал-Абадской области.

В ходе работы комиссии было выявлено 60 мечетей, не прошедших учетную регистрацию в ДУМК и ГКДР. По районам и городам: Сузак – 33, Базар-Коргон – 2, Ноокен – 5, Аксы – 3, Чаткал – 5, Токтогул – 1, Тогуз-Торо – 7, г. Жалал-Абад – 3, г. Майлуу-Суу – 1.

По итогам работы специальной комиссии 11 мечетей подготовили соответствующие документы для регистрации в ДУМК и ГКДР. В соответствии Законом КР "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР" по 49 мечетям межведомственной комиссией даны рекомендации по решению вопроса их регистрации в ДУМК и ГКДР.

Следует отметить, что незаконно функционирующие мечети были построены самовольно без согласования с органами МСУ, архитектуры, ДУМК, в нарушении ч.1 ст.10 "религиозное организация получает право на осуществление религиозной деятельности с момента выдачи свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации), выдаваемого государственным органом по делам религии" Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных организациях в КР" от 31.12.2008 года № 282.

Согласно решению специальной комиссии в дальнейшем со стороны соответствующих органов МСУ, архитектуры, ДУМК и ГКДР будет взято на контроль и проводится мониторинг при строительстве новых мечетей и их дальнейшей регистрации".


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