Кинематографисты из СНГ посетят Калининград в поисках съемочных локаций

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует уже второй кинолокационный тур для зарубежных продюсеров в рамках своего нового проекта Filming Locations in Russia ("Продвижение российских регионов как кинолокаций"). Об этом сообщает пресс-служба организации.

По ее данным, первый тур состоялся в апреле для представителей киноиндустрии Индии и проходил в Москве, Московской области и Сочи. В рамках второго тура кинематографисты СНГ ознакомятся с ключевыми локациями Калининграда и Светлогорска, а также примут участие в программе форума регионального кинематографа "Новый вектор".

В состав делегации стран СНГ войдут: Сайора Худайбердиева, глава международного отдела Агентства кинематографии Узбекистана; Манноб Кучкаров, эксперт по экономическим вопросам Агентства кинематографии Узбекистана; Зафар Юлдашев, директор кинокомпании "Киномания" (Узбекистан); Бахтияр Фаттахов, продюсер (Узбекистан); Талантбек Толобеков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы", член Правления Союза кинематографистов Кыргызстана; Алексей Безуглый, продюсер (Белоруссия); Ксения Миля, продюсер, кастинг-директор (Белоруссия); Андрей Голубев, продюсер, режиссер, актер (Белоруссия).

В Калининграде группа продюсеров посетит Правую набережную, порт, Кафедральный собор, Рыбную деревню, поселок Железнодорожный, Калининградский музей изобразительных искусств и другие локации. В Светлогорске программа тура предусматривает посещение Филинской бухты, Центральную площадь, здание пансионата Пройссен Хофф, Водонапорную башню.

Бахтияр Фаттахов, продюсер, компания ООО "FAN Entertainment" (Узбекистан): "Наша компания создает уникальные проекты по копродукции, и мы планируем съемки в России. Нас интересует и природа, и городские ландшафты. Кроме того, целью нашего визита является изучение новых тенденций в кинематографе, и, конечно же, обмен опытом с коллегами из России, а также других стран СНГ".

Зафар Юлдашев, директор кинокомпании "Киномания" (Узбекистан): "Мне очень интересны российские локации. У нас есть планы отснять эпизоды для моего нового проекта в европейской части России".

Талантбек Толобеков, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" : "У кинематографистов России и Кыргызстана есть общая большая история, и она давно вписана в летопись мирового кинематографа. Сегодня мы, новое поколение кинематографистов Кыргызстана, открываем для себя Россию, самую западную ее часть, и это очень волнительно. Мы много слышали, что Калининград является уникальным в своем роде местом с великолепными природными ландшафтами, историческими архитектурными ансамблями, ну и, конечно же, мы наслышаны о региональной системе рибейтов. С нетерпением ждем встречи с профессионалами киноиндустрии".