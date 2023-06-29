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Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства подростка полицейскими

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В пригородах Парижа в ночь на среду вспыхнули беспорядки из-за убийства полицейскими 17-летнего водителя автомобиля. Протестующие строили баррикады, стреляли по полицейским фейерверками и сожгли несколько десятков автомобилей, полиция отвечала слезоточивым газом, передает Би-би-си.

Возмущения протестующим добавило то, что полицейские поначалу солгали об обстоятельствах, при которых они стреляли в подростка - это выяснилось, когда было опубликовано видео происшествия.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, обычно в таких случаях поддерживавший полицию, назвал видео "шокирующим"; протестующих поддержали французские знаменитости.

Необъяснимой и непростительной назвал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон и принес соболезования семье убитого.

17-летний подросток Наэль М, по предварительным данным, алжирец по происхождению, во вторник был остановлен полицейским патрулем за рулем автомобиля Mercedes за нарушение правил и застрелен.

Полицейские поначалу заявили, что Наэль пытался сбить их, но на опубликованном позже и верифицированном агентством AFP видео происшествие выглядит иначе.

На видео два полицейских стоят возле стоящего автомобиля, при этом один из них целится в водителя и говорит "ты сейчас получишь пулю в голову". Машина вдруг срывается с места - и полицейский стреляет в упор. Автомобиль, проехав несколько десятков метров, врезается в препятствие и останавливается.

Беспорядки начались в родном для Наэля парижском пригороде Нантер, но затем перекинулись и на другие пригороды.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил, что за ночь был задержан 31 участник беспорядков; 24 полицейских получили небольшие травмы; сожжено около 40 автомобилей и по крайней мере одно здание.

38-летний полицейский взят под стражу по подозрению в убийстве.

Адвокат Наэля М. Ясин Бузру говорит, что он намерен обвинить полицейских не только в убийстве, но и в лжесвидетельстве - за утверждения, будто погибший пытался их сбить машиной.

В машине с Наэлем были два пасажира. Один сбежал, второй, тоже подросток, был задержан, но быстро отпущен.

Политики и знаменитости возмущены

Возмущение по поводу убийства подростка выразили некоторые французские знаменитости и политики.

"Мне больно за мою Францию, - написал в твиттере один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе. - Все мои мысли - с друзьями и семьей Наэля, ангелочка, который ушел он нас так рано".

Левый политик, бывший кандидат в президенты Жан-Люк Меланшон призвал к полной перестройке полиции.

Лидер Зеленой партии Марин Тонделье заявила, что полиция просто убила 17-летнего ребенка средь бела дня.

"Я слышала ложь от полицейского, ложь от его коллеги, ложь от прокурора и ложь от прессы. Создается впечатление, что наша полиция становится похожей на американскую", - сказал Тонделье.

Мать Наэля М., Муния, призывает в соцсетях выйти в среду на траурный марш в Нантере. Глава МВД Дарманен объявил, что на предотвращение новых беспорядков в среду будут отправлены две тысячи полицейских.

Агентство Reuters напоминает, что в этом году во Франции было всего два случая, когда человек был застрелен при остановке за нарушение правил движения, но в прошлом году был установлен антирекорд - 13 таких случаев. До того, в 2021 и 2020 годах, их было всего по три.


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URL: https://www.vb.kg/430744
Теги:
беспорядки, Франция
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