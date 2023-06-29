В рамках программы "Мой дом 2021-2026" жильем будут обеспечены 3000 семей

В рамках реализации программы "Мой дом 2021-2026" жильем будут обеспечены 3000 семей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, 29 июня 2023 г. на заседании Жогорку Кенеша в 3-чтении одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызстаном и Саудовским Фондом Развития по проекту "Жилищное финансирование в КР".

Данное соглашение предусматривает предоставление долгосрочных и льготных финансовых ресурсов для ОАО "ГИК" с целью финансирования проектов строительства жилья в Кыргызской Республике в размере 100 млн долларов.

Целью проекта "Жилищного финансирования в КР" является строительство жилья для граждан Кыргызской Республики, являющихся участниками Государственной жилищной программы КР "Мой дом 2021-2026". Жилье будет предоставляться участникам программы на условиях "аренды с последующим выкупом" по следующим направлениям: "Социальная ипотека", "Льготная ипотека", "Доступная ипотека".

Всего в рамках реализации проекта будет профинансировано строительство 174 545 квадратных метров доступного жилья в КР. Согласно прогнозным расчетам, жильем будут обеспечены более 3 000 семей с малым и средним уровнем доходов.