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Пригожин - потомок Троцкого

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- Канат Кожоев
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Тем, кто подзабыл, для начала напомним, кто такой Лев Троцкий и какой след он оставил в мировой истории.

А он, собственно, пламенный российский революционер с еврейскими корнями. Активный участник не только российского, но и международного коммунистического движения. Одна из ключевых фигур в становлении Красной Армии. Который сам писал о себе: "Призывные годы прошли для меня в тюрьме… На военную работу я согласился только потому, что некому было иначе за нее взяться".

Лев Троцкий всегда имел бунтарский дух – отчасти за это и поплатился.

Однажды, несмотря на все заслуги, Троцкий был изгнан из СССР за "организацию нелегальной антисоветской партии, деятельность которой направлена к подготовке вооруженной борьбы против советской власти". За такое вообще-то в те времена расстреливали. Но его изгнали, и Лев революции, как его называли современники, долгое время искал пристанище в Турции, Франции, Мексике… В Мексике он и окончил весьма трагически свои дни.

Троцкий стал основателем Четвертого интернационала и имел огромное желание получить гражданство США, чтобы развернуться и там на полную катушку…

Вам это ничего – точнее, никого не напоминает?

Поневоле поверишь в теорию о переселении душ, когда проследишь боевой путь Евгения Пригожина. Разница в том, что пока неизвестно, куда дальше заведет судьба мятежника-революционера Пригожина. С самого начала СВО он показал себя как непримиримый сторонник исключительно левых взглядов, борец с коррупцией, с непрофессионализмом и некомпетентностью. Борец не на словах, всегда готовый к самым решительным радикальным действиям.

Откуда он вышел и "чьих будет"? Путинский? Но Путин, трижды выступив на тему пригожинского неудавшегося путча, сотворил тройной талак, трижды открестившись от главного "вагнеровца". Трижды подчеркнув, что господин Пригожин не имеет ни к нему, ни к российской армии никакого отношения. Это следует понимать так, что и за дальнейшие действия мятежника президент России ответственности не несет.

Все предположения о том, что Путин с помощью Пригожина якобы провернул некую многоходовку, разбиваются об утверждения Запада о полной профнепригодности российского лидера. Как мог еле живой "бункерный дед" разработать такую сложную боевую операцию? Он же не Зеленский, которого там, на Западе считают гением мысли и едва ли не вторым Черчиллем. Так что Путин по-любому отпадает. Путин ни при чем.

Может быть, Лукашенко? Тоже нет. Батька тоже неоднократно подтвердил, что Пригожин ему никто и звать его Женя. Что приютить путчиста он решился исключительно из соображений гуманизма, чтобы избежать серьезного кровопролития на российской территории. Пригожину Лукашенко разрешил "перекантоваться – разумеется, за ваш счет". И предложил, если "вагнеровцам" угодно, ставить палатки и действовать по своему усмотрению. Единственное условие – не трогать мирное население.

Вот кто действительно (по крайней мере на словах) очень переживает за ЧВК "Вагнер" и его руководителя, - так это господин Зеленский и его западные товарищи. Украина с самого начала видела в Пригожине чуть ли не союзника. По крайней мере – человека, способного и готового свергнуть путинский режим. США признались, что были в курсе готовящегося "марша справедливости", никому об этом не говорили и, затаив дыхание, ожидали взятия Москвы.

Что это значит? Что Евгений Пригожин – проукраинский и проамериканский? Похоже, но не совсем верно. Пригожин, в отличие он Зеленского, настоящий еврей. В ком жива генетическая память о трагических событиях времен второй мировой, когда европейские гитлеровцы и западноукраинские бандеровцы занимались жесточайшим еврейским геноцидом. И он им этого не простит.

Перебазирование ЧВК "Вагнер" в Беларусь и создание военных лагерей в лесах под Могилевом заставили напрячься Польшу и Прибалтику. Польский президент Анджей Дуда уже выступил в Гааге с анонсом Вильнюсского саммита, на котором надеется обсудить с коллегами по несчастью свои скорбные дела. "Группа "Вагнера" в Беларуси, присутствие Пригожина в Беларуси – это очень серьезная и тревожная проблема", - признал Дуда.

И у него, и у прибалтов, настроенных и нацеленных против Беларуси, есть все основания испугаться. Евгений Пригожин – один из тех беспредельщиков, кому противостоять сможет далеко не каждая до зубов вооруженная и отлично обученная армия. А в могилевских лесах "Вагнер" запросто может пополниться сотней тысяч белорусских партизан, в чьих жилах тоже течет кровь дедов, героически сражавшихся в свое время с фашистскими захватчиками. Батька Лукашенко этому не способствует… Но и не противится. В конце концов, это сугубо частное дело частной военной компании.

Все мировые военные аналитики отметили, что "марш справедливости", предпринятый Пригожиным на Москву и остановленный буквально в двух шагах от цели, явился во всех отношениях идеальной операцией. Если бы "Вагнер" сам не решил повернуть вспять… Аналитики, особенно западные, не сомневаются: в этом случае Москве пришлось бы туго.

Потому и трясутся сейчас поджилки у недобрых соседей Беларуси. Все прекрасно понимают, с какой силой имеют дело. Но не очень понимают, как этой силе противостоять.

И "бункерного деда", если что, привлечь к ответственности не удастся. Кто не спрятался – Путин не виноват.


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URL: https://www.vb.kg/430747
Теги:
Беларусь, Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Лукашенко
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