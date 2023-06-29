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1 июля состоится розыгрыш 10 электромобилей и 3 путевок за границу

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- Назгуль Абдыразакова
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1 июля на площади Ала-Тоо состоится розыгрыш лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", организованный Государственной налоговой службой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этот день будут разыграны 10 электромобилей и 3 путевки в Дубай на двоих.

Помимо основных призов, специально для присутствующих участников мероприятия будут дополнительно разыграны 15 современных смартфонов.

Розыгрыши будут сопровождаться увлекательной шоу-программой и захватывающим концертом, на котором выступят яркие звезды эстрады. Среди них такие известные артисты, как Кайрат Примбердиев, Каныкей, группа "Инсан", Эркин Мукашев, Салтанат Аширова, Жийдеш Идирисова, Баястан, Абир Касенов и другие. Их выступления наполнят вечер волшебством и незабываемыми музыкальными моментами.

На сегодня в лотерее уже принимают участие более 236 тысяч человек.

Мероприятие начнется в 19:00.


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URL: https://www.vb.kg/430748
Теги:
ГНС, лотерея, Бишкек, Кыргызстан
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