1 июля состоится розыгрыш 10 электромобилей и 3 путевок за границу

1 июля на площади Ала-Тоо состоится розыгрыш лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", организованный Государственной налоговой службой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в этот день будут разыграны 10 электромобилей и 3 путевки в Дубай на двоих.

Помимо основных призов, специально для присутствующих участников мероприятия будут дополнительно разыграны 15 современных смартфонов.

Розыгрыши будут сопровождаться увлекательной шоу-программой и захватывающим концертом, на котором выступят яркие звезды эстрады. Среди них такие известные артисты, как Кайрат Примбердиев, Каныкей, группа "Инсан", Эркин Мукашев, Салтанат Аширова, Жийдеш Идирисова, Баястан, Абир Касенов и другие. Их выступления наполнят вечер волшебством и незабываемыми музыкальными моментами.

На сегодня в лотерее уже принимают участие более 236 тысяч человек.

Мероприятие начнется в 19:00.