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В Бишкеке прошла церемония официального запуска Парка креативных индустрий

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял участие в торжественной церемонии официального запуска Парка креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

""Вопреки различным негативным прогнозам, Кабинету Министров во главе с Президентом удалось не только обеспечить стабильность и уверенный рост страны, но и доказать миру обратное – "что Кыргызстан может": мы смогли разрушить все стереотипы о нашей стране – "мы избавились от синдрома бедной страны",- заявил глава кабинета министров.

Он добавил, что "в настоящее время Кыргызстан активно переходит в следующий этап своего развития, где порядка 50 % населения страны составляют молодые люди".

"Креатив является двигателем прогресса. С этого дня – мы начинаем яркий и многообещающий этап экономического развития Кыргызстана, связанный с запуском Парка креативных индустрий, который объединит талантливых, креативных, полных идей и энергии созидателей не только со всего Кыргызстана, но и со всего мира. На протяжении года наше государство в команде с представителями креативных индустрий совершает "креативный прорыв" в Кыргызстане",- заявил Акылбек Жапаров.

Он добавил, что импульс для развития Парка креативных индустрий дал Глава государства Указом "О мерах по развитию креативной экономики и созданию условий для прогрессивного развития Кыргызской Республики.

Кроме этого в рамках реализации данного Указа проделан большой путь - утверждена Концепция развития креативной экономики, принят Закон "О Парке креативных индустрий", внесены поправки в Налоговый кодекс и другие нормативные правовые акты.

Председатель Кабмина также призвал креаторов со всего мира стать частью Парка креативных индустрий в Кыргызстане.

"Яркий пример креативной индустрии - творческая группа Dbillions. Они стали мировыми звездами и гордостью Кыргызстана. Это подтверждает огромный потенциал нашей страны и каждого присутствующего сегодня. Призываю и дальше активно с энтузиазмом участвовать в наращивании этого потенциала, продвигая свои проекты, созидая и творя. Государство, в свою очередь, продолжит создавать условия для продвижения бренда "жаратман Кыргызстан", способствовать раскрытию творческого потенциала граждан и созданию востребованных в мире инновационных продуктов. Кыргызстан имеет большой потенциал стать "первым" в мире в сфере современных разработок и креативной экономики",- подчеркнул Акылбек Жапаров.

В завершение выступления, Глава Кабмина выразил благодарность Ассоциации креативных индустрий "за активную созидательную работу во благо страны".

"Мы надеемся, что Парк креативных индустрий станет местом, где рождаются новые идеи, запускаются стартапы и развиваются индустрии, способные привнести ощутимый прогресс и процветание в нашу страну. Пусть он станет источником вдохновения, роста и успеха!",- заключил председатель кабинета министров".


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URL: https://www.vb.kg/430757
Теги:
Акылбек Жапаров, Кабинет министров
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