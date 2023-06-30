Госдума РФ осудила действия властей Швеции, допустивших сожжение Корана

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла заявление, в котором осуждаются действия властей Швеции, допустивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам, передает ТАСС.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.

"Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман", - указано в заявлении.

В тексте отмечается, что подобные действия "создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций".

Ранее с предложением подготовить заявление выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты не должны оставаться в стороне от этой темы, поскольку европейские страны "посягают на основополагающие права граждан". "Права верующих [нарушают в] праздничный день для мусульман. Это недопустимо. Разве так можно, чтобы в просвещенной Европе, как они сами себя считают, такие действия происходили", - заявил Володин.