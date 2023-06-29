Акыйкатчы подняла вопрос прав осужденных лиц с инвалидностью

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева на заседании Координационного совета по правам человека подняла вопрос прав осужденных лиц с инвалидностью, документирования и получения статуса инвалида в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт Омбудсмена еще в 2020 году внес предложение о проведении обследования и медико-социальной экспертизы в КР, в том числе для признания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, лицами с инвалидностью.

По поручению администрации президента КР была создана межведомственная рабочая группа, которая все еще не внесла согласованный вариант проекта постановления Кабинету Министров КР, в результате чего не реализуются права осужденных на прохождение МСЭК, как отметила Джамиля Джаманбаева.

По итогам обращений осужденных лиц с инвалидностью, находящихся в местах задержания и исполнения наказаний (в 2020 году проведен мониторинг закрытых учреждений СИН), Кабмину КР было поручено:

принять безотлагательные меры по разработке и реализации нормативных правовых актов о порядке сбора документов, обследования и прохождения медико-социальной экспертизы в КР, в том числе для признания гражданина, отбывающего наказание в местах лишения свободы, лицом с инвалидностью.

Однако такие рекомендации до сих пор не были исполнены.

Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что для предупреждения коррупционных рисков следует не отказываться от проведения экспертизы МСЭК в местах лишения свободы, а еще тщательнее отслеживать порядок и качество ее проведения. Проявление коррупции не ограничено лишь местами лишения свободы. Также необходимо учесть, что в местах лишения свободы достаточно большое число осужденных, которым предстоит отбывать длительный или пожизненный срок наказания. Ссылка на ожидание их освобождения лишает их возможности пользоваться гарантиями, предусмотренными для ЛОВЗ.

Акыйкатчы отметила, что присоединение Кыргызской Республики к Конвенции о правах инвалидов возлагает обязательства принять меры по имплементации положений международного договора в национальное законодательство.

В настоящее время то, что МСЭК не проводит экспертизу граждан, находящихся в исправительных учреждениях СИН при МЮ КР, приводит к грубому нарушению прав человека и гражданина.

Отмена вышеупомянутой нормы послужит основанием для восстановления нарушенных прав осужденных.

По итогам заседания заместитель главы кабмина КР Эдиль Байсалов дал ряд поручений профильным государственным органам по данному вопросу".