НАИ обсудило с делегацией китайских компаний перспективы инвестиций в КР

Состоялась встреча заместителя директора Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики Жалына Жээналиева с делегацией крупных логистических компаний из Китайской Народной Республики (КНР). В ходе встречи были обсуждены вопросы в сфере привлечения и защиты инвестиций, сообщает пресс-служба НАИ.

"Заместитель директора Национального агентства Ж. Жээналиев, сообщил, что Кыргызская Республика обладает огромным потенциалом для инвестиций, который до сих пор не полностью раскрыт. Он предложил рассмотреть возможности инвестирования в сферу туризма, энергетики и золотодобычи.

"Приглашаем вас посетить Кыргызстан для изучения потенциальных инвестиционных проектов и принять участие в предстоящем Международном экономическом форуме "Иссык-Куль 2023", - отметил Ж. Жээналиев.

При этом еще раз подчеркнул, что Кыргызстан обладает уникальными местами, которые требуют привлечения инвестиций.

Глава делегации из КНР, госпожа Чжан Цинь, сообщила о том, что Китайская Народная Республика проявляет интерес к проектам в сфере возобновляемой энергии, ре-экспорту электрокаров, строительству бондовых складов и развитию туризма.

По итогам встречи стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество и обозначили перспективу организации международного форума в сфере Зеленой экономики для продвижения зеленых проектов".